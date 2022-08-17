Владимир Путин дал два совета, как в регионах бороться с пьянством

Авдеев рассказал о планах развития особых экономических зон. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

С врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым Владимир Путин пообщался по видеосвязи. Руководитель региона обрисовал положение дел на своей территории.

- В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии, - в самом начале признал глава страны.

Авдеев в ответ рассказал о планах развития особых экономических зон.

- Мы надеемся создать ещё не менее пяти тысяч новых рабочих мест. Это очень важно, потому что мы не можем похвастаться высоким уровнем зарплаты - 38 тысяч рублей, не так высоко, - заметил врио губернатора.

Сейчас область делает ставку не только на рост промышленности. Через нее пройдет новая скоростная трасса из Петербурга в Казань. Магистраль даст новые точки развития.

- Буквально недавно два наших города – Муром и Суздаль – выиграли конкурс и получат поддержку от Ростуризма на развитие исторических центров, а Гороховец получает поддержку по линии Фонда стран БРИКС, - сообщил чиновник об инвестициях в туризм.

Но Путин в конце обратил внимание на одну конкретную беду области.

- Показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году превысил показатель по России в 2,6 раза. Это много, - резюмировал президент.

Российский лидер дал советы, что можно с этим сделать.

- Первое – нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, всё не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Второе. Одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре, - рекомендовал глава страны.