После ударов по Крымскому мосту Зеленский в тапочках поплывет в Судный день

Вспомните, как еще недавно Зеленский рекламировал «стретегическое контрнаступление на Херсон миллионной армией» Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Каким конкретно образом украинская сторона собирается атаковать Крымский мост, Подоляк не сказал. В интервью The Guardian он дал понять, что Украина рассматривает мост как законную военную цель и «это сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму, должно быть уничтожено».

Такие заявления доносятся из Киева уже много лет. В середине июля советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать мост, «как только появится первая техническая возможность». В ту же дуду дудел и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов - он почти слово в слово повторил угрозы Арестовича.

А тыловой генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко называл мост «целью номер один для поражения». Ударами по Крымскому мосту нам не грозили разве что уборщица офиса Зеленского и продавцы сала на Бессарабском рынке Киева.

Вообще неуемное бахвальство, разнокалиберные угрозы России и даже разглашение конкретных военных планов давно стали любимыми приемами киевской пропаганды. Вспомните, как еще недавно Зеленский рекламировал «стретегическое контрнаступление на Херсон миллионной армией». Это первый в истории военного искусства случай, когда совершенно секретные планы задуманной операции разглашаются заранее. Тут вам и сроки ее начала, и количество сил, и, главное, направление наступления. А когда политическому и военному руководству Украины стало понятно, что российские войска готовы дать отпор авантюристам, тот же Зеленский заявил, что «это была шутка», попытка поиграть с россиянами в «подкидного дурака», вести их в заблуждение.

А теперь давайте всерьез. «Комсомольская правда» уже не раз рассказывала о том, что Крымский мост относится к разряду стратегических объектов России. И соответствующим образом охраняется: с воздуха - боевая авиация, с земли и непосредственно на мосту - батальоны охраны Росгвардии, системы ПВО, с воды - корабли береговой охраны Погранслужбы ФСБ и команды антидиверсионных катеров, а также из-под воды - боевые пловцы. И пока у Украины нет таких средств, которые могли бы "завалить" мост или хотя бы один из его пролетов. На это потребуются тонны взрывчатки. Хотя какие-то хитро задуманные диверсии, конечно, исключать нельзя.

И тут стоит вспомнить слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил Киеву «судным днем» в случае нападения на Крымский мост. "Ответочка" будет. В Киеве аж 8 мостов. И как бы не пришлось президенту Украины после наших ракетных ударов плыть в свой офис через Днепр на бревне или на камере от колеса "Камаза"...