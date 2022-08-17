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Политика17 августа 2022 12:12

После ударов по Крымскому мосту Зеленский в тапочках поплывет в Судный день

Полковник Баранец объяснил, почему планы ударов по Крымскому мосту – не более, чем украинская пропаганда
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Вспомните, как еще недавно Зеленский рекламировал «стретегическое контрнаступление на Херсон миллионной армией»

Вспомните, как еще недавно Зеленский рекламировал «стретегическое контрнаступление на Херсон миллионной армией»

Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Каким конкретно образом украинская сторона собирается атаковать Крымский мост, Подоляк не сказал. В интервью The Guardian он дал понять, что Украина рассматривает мост как законную военную цель и «это сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму, должно быть уничтожено».

Такие заявления доносятся из Киева уже много лет. В середине июля советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать мост, «как только появится первая техническая возможность». В ту же дуду дудел и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов - он почти слово в слово повторил угрозы Арестовича.

А тыловой генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко называл мост «целью номер один для поражения». Ударами по Крымскому мосту нам не грозили разве что уборщица офиса Зеленского и продавцы сала на Бессарабском рынке Киева.

Вообще неуемное бахвальство, разнокалиберные угрозы России и даже разглашение конкретных военных планов давно стали любимыми приемами киевской пропаганды. Вспомните, как еще недавно Зеленский рекламировал «стретегическое контрнаступление на Херсон миллионной армией». Это первый в истории военного искусства случай, когда совершенно секретные планы задуманной операции разглашаются заранее. Тут вам и сроки ее начала, и количество сил, и, главное, направление наступления. А когда политическому и военному руководству Украины стало понятно, что российские войска готовы дать отпор авантюристам, тот же Зеленский заявил, что «это была шутка», попытка поиграть с россиянами в «подкидного дурака», вести их в заблуждение.

А теперь давайте всерьез. «Комсомольская правда» уже не раз рассказывала о том, что Крымский мост относится к разряду стратегических объектов России. И соответствующим образом охраняется: с воздуха - боевая авиация, с земли и непосредственно на мосту - батальоны охраны Росгвардии, системы ПВО, с воды - корабли береговой охраны Погранслужбы ФСБ и команды антидиверсионных катеров, а также из-под воды - боевые пловцы. И пока у Украины нет таких средств, которые могли бы "завалить" мост или хотя бы один из его пролетов. На это потребуются тонны взрывчатки. Хотя какие-то хитро задуманные диверсии, конечно, исключать нельзя.

И тут стоит вспомнить слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил Киеву «судным днем» в случае нападения на Крымский мост. "Ответочка" будет. В Киеве аж 8 мостов. И как бы не пришлось президенту Украины после наших ракетных ударов плыть в свой офис через Днепр на бревне или на камере от колеса "Камаза"...

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