США приступили к развалу Евросоюза: раскрыто, почему Варшава так настойчиво хамит Берлину

Моравецкий с польской обидчивостью обвинил Германию и Францию в том, что они управляют Евросоюзом в стиле «олигархии» Фото: REUTERS

Почти одновременно канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказались о единстве Европы. Шольц, находясь в Осло, с немецкой четкостью ответил на вопрос, не ослабляет ли единства ЕС разнобой среди стран-членов по вопросу лишения россиян шенгенских виз: «Единство Европейского союза сохраняется». И в тот же день Моравецкий на сайте французской газеты Le Monde с польской обидчивостью обвинил Германию и Францию в том, что они управляют Евросоюзом в стиле «олигархии», а при принятии решений «польский голос игнорируется». И вообще, как считает поляк, равенство отдельных государств носит в ЕС декларативный характер. Такая вот единая и сплоченная, как никогда, Европа…

Отношения Польши с Германией никогда не были, несмотря на все уловки политического макияжа, нежными и беззаботными. Поляки, забывая, как несколько лет женихались с фашистским Берлином и строили планы совместного похода на восток, усиленно продавливают в последние годы тезис о Польше и ее народе как главных жертвах Второй мировой войны. Ведь согласно «новой» трактовке истории, Берлин и Москва вместе развязали мировую бойню, напав на гордую и свободолюбивую Варшаву. Классика польского прочтения геополитики: зажатая между двумя континентальными монстрами - Россией и Германией, - Польша лишь из-за козней этих держав не смогла стать империей.

С Россией все ясно: польское руководство, и не только нынешнее, давно и открыто называют ее своим историческим врагом, в отношении которого у поляков могут быть только обиды, ненависть, и желание свести давние счеты. А вот как быть с Германией? Ведь союзник, соратник и брат по всем западным лагерям и блокам. Германия в значительной степени спонсировала экономический подъем Польши после ее вступления в ЕС. На публике Варшава и Берлин долгое время демонстрировали «единство общих ценностей» и приверженность западным целям, главной из которых, разумеется, было сдерживание, а потом и откровенная борьба с Россией. Но, оказывается, какие же моральные муки переживали польские лидеры, слащаво улыбаясь на общих фото с немецкими коллегами!

Ведь, с одной стороны, в начале 90-х был создан «Веймарский треугольник» - площадка для взаимодействия Польши с, как она утверждает теперь, европейскими «олигархами» - Германией и Францией. А с другой стороны, уже несколько лет кряду поляки выставляют немцам требования «доплатить» репарации за нанесенный ими ущерб во время Второй мировой. От репараций, которые тогда выплачивала ГДР, Польша, как и Россия, отказалась в 1953 году. Но нынешние власти страны на том основании, что решения «коммунистического режима» не признают, выкатили Берлину претензии аж на 850 млрд долларов. Но эта цифра не окончательная, подсчеты только что закончились и обрабатываются. Сумму «должка» поляки пообещали обнародовать 1 сентября. Вот тоже будет апофеоз европейского единства.

Но и это еще не вся глубина «европейской общности» двух ведущих членов Евросоюза. Оказывается, как только что заявил председатель Нацбанка Польши Адам Глапинский в интервью изданию Gazeta Polska, Германия хочет… забрать обратно бывшие свои земли, которые по итогам Потсдамской конференции 1945 года отошли послевоенной Польше! Речь идет о восточной Германии и большей части Пруссии. Это как понимать такое? Поляки, выходит, обвиняют немцев в намерении вернуть исторически принадлежавшие им земли. И тогда где здесь разница между Россией, которая говорит о своих «подаренных» Украине территориях, и Германией, якобы мечтающей вернуть в «родную гавань» Силезию и Восточную Померанию, а также вольный город Данциг? Польский бред обнажает все лицемерие Европы в отношении нынешнего украинского кризиса.

Ну и совсем мелкие гадости от не просто соседей, а самых сердечных и идейно близких союзников. О случившейся экологической трагедии на одной из главных рек Европы Рейне - массовый мор рыбы, - поляки две недели не информировали немцев. Видно, не хотели, чтобы те расстраивались раньше времени…

Однако свести отношения дружбы-ненависти между Варшавой и Берлином к чисто историческим сюжетам было бы неправильно. Безусловно, в словесной антигерманской браваде польских политиков есть и внутриполитический смысл: скоро выборы, и задача демонстрации «крутизны» нынешней правящей партии в защите национальных интересов, как всегда, востребована. Но есть и другой, более весомый мотив польских наскоков на немецких «олигархов» Евросоюза. США, что и не скрывается, давно сделали ставку на Польшу как на своего привилегированного союзника в Европе, готового беззаветно служить американским интересам. Поляки эту порученную им роль истово исполняют. А роль эта, как ее когда-то цинично сформулировал известный американский гуру геостратегии Джордж Фридман, - быть клином в Европе, который не допустит сближения Германии с Россией, потому что объединение немецких технологий с российскими ресурсами было бы смертельно опасно для Вашингтона.

Вот и ключ к пониманию бойцовского настроения польских «петушков», задирающих тевтонцев: Россию американцы всячески пытаются «изолировать», а Германию надо втянуть в склоку с Польшей - кто кому и за что должен. Так клин будет надежней. И плевать им на «европейское единство», оно уже сделало свое дело - разрушило связи ЕС с Россией. Теперь пришла пора ставить Польшу как нового «смотрящего» в Европе. А Шольц и Макрон все равно будут улыбаться, когда под столом Моравецкий будет давить их ноги.