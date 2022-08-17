Цены на газ в Европе резко выросли: может ли Россия потребовать отмены санкций в обмен на «голубое топливо»

Для Европы высокие газовые цены – полный тупик. Они подорвут экономику почти всего Евросоюза. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Газпром" на днях ошарашил, сообщив в своем телеграм-канале, что «на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м».

Причем биржевая стоимость газа растет каждый день. Судите сами, 15 августа общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5% и превысил 2 400 долларов за тысячу кубометров. 16 августа – 13% и выше 2 600 долларов за 1 тысячу кубометров.

Понятно, в преддверии зимы Европа наполняет хранилища. Общий уровень хранения в Германии сейчас составляет 76%. Спрос на газ увеличился и цена поползла вверх, но достигнет ли она 4000 долларов?

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверяет, что это не предел в нынешних условиях.

- Проблем с газом в Европе этой зимой ожидается гораздо больше, чем в прошлом году, - объясняет он. - И в начале отопительного сезона в декабре 2021-го цена была выше 2000 долларов. В марте 2022-го в какой-то момент достигла даже уровня 3900. Поэтому 4000 долларов - реальный прогноз. Может подскочить и до 5000.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для Европы такие цены – полный тупик. Они подорвут экономику почти всего Евросоюза.

- Продукция, которая будет производиться с такими ценами на газ, в результате окажется нерентабельной, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. – Конкурентные продукты из других стран - США, Китая - окажутся более привлекательными. Поэтому европейские предприятия будут вынуждены закрыться.

И все же почему так сильно растет цена на газ?

- Во-первых, Норвегия сократила свой экспорт, им тоже нужны запасы, - объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. – Во-вторых, поставки из России находятся на рекордно низком уровне. Запасы у европейцев сейчас есть, но их не хватит на весь отопительный сезон. Поэтому с октября-ноября, как только увеличится потребление газа, цены пойдут вверх.

- Но ведь Евросоюз принял решение уменьшить потребление газа с августа по март на 15%.

- И что? Мы еще не знаем, какой будет зима. Из-за аномально знойного лета Европа не может обеспечить себя углем, потому что его доставляют по рекам, которые сейчас пересохли. Да даже при нормальных зимних температурах запасов газа в хранилищах хватит до февраля максимум.

Резонный вопрос - выиграет ли Россия от таких цен?

- Не особо, - отвечает Сергей Пикин. - "Газпром" продает сырье по цене контрактов. Цены там дешевле раза в два в среднем. И все зависит конкретного контракта. У каждого покупателя могут быть свои индивидуальные условия.

- А мы сейчас можем в качестве условия для нормализации поставок и цен потребовать частичную отмену санкций?

- А мы уже поставили ультиматум о поставке газа по «Северному потоку» в обмен на снятие технологических санкций. Потому что сейчас у нас нет никаких гарантий по взаимоотношениям. А раз их нет, то мы будем поставлять тот минимум газа (20% из 100%), который можем себе позволить, исходя из состояния оборудования.

Эксперты отмечают еще один любопытный момент. До недавнего времени газ в Европу поставлялся и по украинскому транзиту. Сейчас объемы поставок ограничены в два раза. И заметьте, сделал это не "Газпром", а Украина.

- По этому направлению Евросоюз не добирает около 70 млн кубометров в сутки, - дополняет Сергей Пикин. – И мы не слышим возмущений по этому поводу от европейских политиков. Молчат! Вот ведь парадокс.

Тем временем турецкий поток, как альтернативный поставщик газа, живет своей жизнью, объемы растут. Не так давно Венгрия, готовясь к зиме, подписала дополнительное соглашение о поставках газа.

- В целом юго-восточной Европе будет попроще, чем их собратьям по Евросоюзу, - заключает Пикин.

Однако есть европейская страна, которая окажется в выигрыше от диких спотовых цен на газ. Это Норвегия. Она не заключает контрактов, продажи идут через биржу. И уже сейчас норвежцы зарабатывают десятки миллиардов долларов сверхприбыли на остальных европейцах, которые вынуждены переплачивать за энергоносители. В приличном плюсе окажутся и поставщики сжиженного газа – США, страны Азии. Они тоже продают газ по биржевой цене.

По-моему, в учебниках по экономике пора ввести главу о том, как Европа загнала себя в угол. Сработала простая истина – не рой другому яму, сам в нее попадешь.

ЧТО ГОВОРЯТ В ЕВРОПЕ?

- Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст: «Cтавить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине. Многие жители ФРГ и немецкая промышленность не переживут предстоящую зиму без каких-либо потерь, поэтому власти страны должны вернуться к диалогу с Москвой».

- Президент Молдавии Майя Санду: «Вся Европа готовится к сложной зиме, мне жаль это говорить, но мы тоже должны готовиться – изолировать жилища, сократить потерю тепла».

- Глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: «Европа переживает идеальный шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост сокращается, приближается зима. Она приходит каждый год, но нынешняя обещает быть особенной. Существует реальная неопределенность в вопросах, будет ли у ЕС достаточно газа (т.е. объема) и будет ли он доступен (по какой цене)».