Канадские наемники рассказали, как они сидели под огнем российской артиллерии и справляли нужду в бутылки

Судя по рассказам, канадцам не удалось даже вступить в перестрелку с россиянами, так как они в основном либо рыли траншеи, либо сидели в них под огнем российской артиллерии. Фото: REUTERS

Судя по рассказам, канадцам не удалось даже вступить в перестрелку с россиянами, так как они в основном либо рыли траншеи, либо сидели в них под огнем российской артиллерии. Говорили они об этом, чувствовалось, с сожалением, так как в компьютерных играх-то все выглядит куда более геройски и увлекательно...

Интересно, что они не называют газете своих фамилий, а некоторые даже и имен, предпочитая прозвище. Видимо, учитывают наличие в стране почти полумиллионной русской диаспоры? А может быть, боятся мести “злобного ФСБ”. 20-летний монреальский военный Спиди (“Скорый”) прибыл на Украину в марте. А через два месяца уже вернулся на родину. Рассказывает, что российская артиллерия никогда не затихала и сыпала снарядами без передышки. “Ты ничего не можешь сделать, только прячешься и надеешься, что не умрешь. Ужасно страшно”. Канадцу не удалось поучаствовать ни в одной личной стычке с противником, и он рад этому. Говорит, его сотоварищи-украинцы отправились на задание, сказав, что он им пока не нужен. Но с задания вернулся живым лишь один.

Другой солдат удачи, Крис, работник атомной электространции в Онтарио, рассказал, что “риск потерять конечность или жизнь был очень высок. Несколько раз я вдруг останавливался, смотрел вокруг и думал: что я здесь делаю? У меня четверо детей и трое внуков, у меня прекрасная работа, мне 50 лет”.

Пол, ветеран Французского иностранного легиона, тоже сейчас в Канаде и рассказывает, что война на Украине не похожа ни на какие конфликты, в которых он участвовал. Она похожа на Вторую мировую. Ему приходилось по нескольку дней прятаться в вырытых укрытиях под корнями деревьев в то время, как вокруг падало по 567 снарядов в день (как подсчитал – неизвестно. - Ред.). Ему и другим “волонтерам” из западных стран приходилось справлять нужду в бутылочку. Как и Спиди, Пол говорит, что эта война такова, что нет даже возможности поучаствовать в боях с противником – “это не Ирак и не Афганистан. Ты просто сидишь в дыре и тебя обстреливают”.

Пол не восхищается украинцами. Он сетует, что местные командиры безрассудны, часто рискуют зря, нет техники в достаточном количестве, нет поддержки другими подразделениями, и военные операции, по его мнению, были обречены на провал. Во время боев за Северодонецк, говорит канадец, связь между подразделениями была настолько плоха, что «Грузинский легион расстреливал Международный легион, который стрелял в ВСУ, который затем стрелял в грузин». Все, что могло случиться плохого, случилось, констатирует Пол.

Он не отговаривает своих сограждан от поездки на Украину, но предупреждает, что россияне, которые там воюют уже пять месяцев, теперь не новички и они одерживают верх. “И только и ждут тех, кто приедет и попадет в засаду”.

Любопытно, что в откликах на статью никто наемниками не восхищается, не хвалит их. Отклики либо нейтральные, либо, что чаще, насмешливые. Люди пишут, что “вот это боевой дух, увидели трудности и сбежали”, “если кого-то из вас ранят, лечитесь за свои деньги, не рассчитывайте на наши налоги”, “поди на Украине воюют наши воинские подразделения, а нам не говорят. И жертвы поди есть, а мы не знаем”. Читатели заметно обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС. “Есть сведения, что Зеленский использовал американские ракеты, чтобы наносить удары по Запорожской АЭС. США и Британия совершают военные преступления для эскалации конфликта. Позор”. Но чаще всего звучит: “Это не наша война”.

Канадцы читают свои СМИ очень внимательно и часто подлавливают их на нестыковках. “Каждый день новая захватывающая история битвы Давида с Голиафом, придуманная украинцами и повторяемая нашими СМИ. Как долго украинцы могут якобы бить русских, при этом не выигрывая войну? Время смотреть в глаза реальности”.

“Российское ничем не спровоцированное вторжение на Украину”. (Цитируется статья. - Ред.). Cпорный вопрос”.

Ругают и за лицемерный заголовок: “Видео о том, как российские солдаты стреляют в канадских волонтеров, сражающихся на Украине”. Читатели пишут, что “волонтеры” в данном случае противник, так что же еще русским делать?

Один читатель все обозначил предельно резко: “Не понимаю цели статьи. Она рассказывает о том, как кучка иностранных наемников приехала на войну и начала стрелять в русских военных. И они ответили ей огнем. Все”.