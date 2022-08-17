Она любила свою команду, и команда обожала ее

Галина Ронина.

Галина Ронина пришла на работу в редакцию в 1961 году, после окончания исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Ее взяли корреспондентом в только что созданный при отделе пропаганды т.н. Институт общественного мнения (ИОМ), первый в стране опыт социологических опросов, организованный молодым тогда философом Борисом Грушиным

Впоследствии из ИОМ вырос ВЦИОМ. А в начале 60-х он был газетной рубрикой, задавая читателям тему опроса и анализируя полученную миллионную почту откликнувшихся читателей. Подробнее об ИОМ написала близкая подруга Галины - Тамара Громова. Ронина была в группе аналитиков, от ее трудолюбия, точности, чуткости к общественным процессам, непредвзятости, уважения к любому мнению зависел итог опросов. И Галина идеально подошла к этой своей должности. Интеллигентная, культурная, эрудированная, добросердечная и отзывчивая, она трепетно относилась к каждому полученному письму, воспринимая его как живое послание. Ее искренне огорчало, если почта свидетельствовала о каком-то неблагополучии в жизни общества, но она никогда бы не позволила себе или «начальству» скрыть это, или ради пропагандистского эффекта что-то передернуть. Объективная честность и учет всех обстоятельств - такой журналистике она и училась на нашем шестом этаже. Такой потом служила всю жизнь. Высшая награда Союза журналистов России – Почётный знак “Честь. Достоинство. Профессионализм “ – отражает признание ее высокого труда.

Многие годы (до 1977-го) Ронина была ответственным секретарем пресс-бюро, специального бюллетеня КП с интересными материалами наших журналистов, написанных для региональных молодежных газет. Под ее началом работала команда корреспондентов, прошедших у Галины профессиональную школу высшей пробы. Она сама была тонким и внимательным редактором, тому же учила коллег. Все в один голос отмечают ее безграничное уважение к другому человеку, ее корректность и деликатность. Но и настойчивость и бесстрашие, если приходилось за кого-то заступаться. Она любила свою команду, команда обожала ее. Такой ее вспоминают и сегодня, провожая в последний путь.

Светлая память нашей подруге и достойному человеку!

Ветераны «Комсомольской правды»