Раскрыт способ попасть на программу Гузеевой, Корчевникова или Мясникова

Борис Корчевников сейчас часто бывает с гуманитарной помощью на Донбассе. Сейчас телеведущий в Москве — в ближайшие дни записи его авторской программы.
Фото: СОЦСЕТИ
Начались съемки телешоу, которые на лето уходили в отпуск. Также в график съемок встали записи новых проектов. А это значит, что появилась возможность немного подзаработать или просто интересно провести время – для любопытных телезрителей, кто мечтает увидеть закулисье ТВ. Продюсеры отмечают много новых лиц в эти дни на съемках – отпускники так развлекаются, внося разнообразие в программу пребывания в столице. Рассказываем куда можно попасть в ближайшие дни и сколько на этом заработать. Набор на массовку обновляется постоянно.
На съемки нового музыкального телеконкурса Первого канала приглашают активных зрителей от 30 до 65 лет. «Поем на кухне всей страной» - проект, где незвездные таланты из народа поют, а жюри и зрители оценивают конкурсантов. Требования к этой массовке стандартные: опрятный, ухоженный внешний вид; яркий однотонный верх одежды; исключить следующие наряды - спортивные костюмы, майки, шорты; надписи и лейблы; темные цвета, полоски и прочие узоры. Буфетов на территории съемок нет, поэтому перекусы и воду брать с собой.
КОГДА: 18 августа. С 10 до 23 часов.
ГОНОРАР: 900 рублей
Начались съемки телепроекта «Голос. 60+» для Первого канала. Зрителей зазывают много – зал большой. Запишут три выпуска, а потом проведут финал в прямом эфире. Сегодня снимают первый выпуск, даты остальных съемок сообщат позже – ориентировочная дата съемки: через неделю. Возраст массовки: от 14 до 60 лет. Здесь проверяют паспорт: но московская регистрация, как и российское гражданство для участия в съемках не является обязательным условием. Ведущая проекта – Лариса Гузеева, наставники – Елена Ваенга, Александр Малинин, Игорь Корнелюк, Валерий Сюткин. Сделать селфи с Гузеевой вам точно не удастся (она это не любит), а вот «поймать» в перерыве или после записи кого-то из наставников шанс остается.
КОГДА: 17 августа, 24 августа.
ГОНОРАР: 900 рублей.
Начались съемки шоу «Голос. 60+». После этого — сразу начнут снимать основной «Голос».
Фото: СОЦСЕТИ
Идет запись целого блока интервью Бориса Корчевникова со звездными героями для телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия». Здесь особенные требования к одежде: просят не приходить в белой одежде; нужны – однотонные черные или темные наряды и сменная обувь такого же цвета. Возраст зрителей – от 20 до 55 лет.
КОГДА: 17, 18, 19 августа. 10.30 – 22.00.
ГОНОРАР: 700, 800 рублей.
Это социальное телешоу на НТВ ведет Сергей Соседов. От зрителей в съемочном павильоне требуют традиционно – аплодировать и охать-ахать (выражая эмоции) по команде телевизионщиков. Возраст массовки – 18 – 55 лет. Одежда – яркая и однотонная.
КОГДА: 19, 20 августа. 08.00 – 22.00.
ГОНОРАР: 750 рублей.
Новое шоу канала НТВ «Аватар» соберет на съемках много звезд. В жюри - Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Ида Галич. Ведущий – тот же что и в «Маске»: Вячеслав Макаров. На сцене будут сменять друг друга участники - девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром какого-то персонажа. Зрительский зал на съемках – просто огромный, поэтому отбора на месте не будет: можно записаться заранее. Возраст: 16 – 50 лет.
КОГДА: 23 августа. 12.30 – 22.30.
ГОНОРАР: 700, 800 рублей.
Вячеслав Макаров — новый ведущий шоу «Аватар» на НТВ. Первая съемка 23 августа. Будет много звезд. Приглашают очень много зрителей. Фото: канал НТВ
На съемки разрешается приносить подарки и гостинцы ведущему – доктору Александру Мясникову. Здесь – проверяют документы, берут только с российским гражданством, необходима сменная обувь. Приветствуются зрители опрятные, аккуратные. Если зритель задает доктору вопрос – плюс 500 рублей к оплате.
КОГДА: 18 августа. 07.00 – 19.00.
ГОНОРАР: 800 рублей. Плюс 500 рублей – за вопрос.
Новое общественно-политическое шоу «Свои» снимают в «Останкино», поэтому пропускная система строгая – необходима регистрация в Москве или области; или бумажный билет о прибытии в столицу не позднее трех месяцев назад. Предупреждают: столовые приборы разрешены только пластиковые, но ножи даже такие – запрещены.
КОГДА: 19 августа. 19.00 – 23.45.
ГОНОРАР: 450 рублей.
В новом юмористическом шоу-концерте снимаются артистки Марина Федункив, Юлия Михалкова, Денис Косяков и другие звезды соответствующего амплуа. На этих съемках будет огромное преимущество: программу пишут в концертном зале с удобными креслами для зрителей. Часто все иначе: не очень удобные стулья или конструкции без спинок.
КОГДА: 18, 19 августа.
ГОНОРАР: 800 рублей.
Самая комфортная по условиям съемка для массовки. Набирают традиционно «с перебором»: это когда приглашают максимальное количество людей – больше, чем нужно, но отбирают на месте наиболее опрятных, аккуратных и т.д. Сюда приглашают нарядных зрителей. Так вот здесь нестандартный случай – тем, кого не отберут компенсируют проезд в сумме 100 рублей. И гонорар – больше 1000 рублей, такого этим летом в массовке еще не было. Пройдет запись двух концертов – Алексея Глызина и Игоря Саруханова для шоу «Музыка на звезде» на канале «Звезда».
КОГДА: 19, 20 августа. 12.30 – 22.30.
ГОНОРАР: 1300 рублей.
На съемку программы «Русское лото» приглашают активных зрителей, которые не застесняются поговорить с ведущим. Разыграют очередной тур лотереи, послушают выступление звезд – запись короткая и часто веселая. Условие странное – размер одежды до 50-го.
КОГДА: 20 августа. 13.00 – 20.00.
ГОНОРАР: 600 рублей.
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