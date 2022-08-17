Российских военнослужащих защитят на Донбассе от химической атаки «нанопорошком»

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Прорыв в будущее» за лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Прорыв в будущее» за лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военных изобретателей за прорывные разработки в области искусственного интеллекта.

Решением конкурсной комиссии лучшим проектом в 2022 году стала «Технология создания унифицированных многофункциональных малогабаритных радиолокационных станций».

«Технология направлена на решение актуальной научно-технической проблемы создания отечественной базовой платформы для построения унифицированных многофункциональных малогабаритных РЛС, реализующих функции всепогодного и круглосуточного технического зрения в интересах повышения эффективности решения разведывательных и разведывательно-ударных задач малоразмерными БЛА за счет повышения информационного обеспечения их подсистемы управления», - пояснили в Минобороны.

Проще говоря, речь идет о развертывании на освобожденных территориях сети радиостанций, которые позволят без помех использовать дроны.

Второе место комиссия отдала работе «Аэромобильный комплекс питания и автоматизированного контроля». АКПАК предназначен для автономного обеспечения электрической энергией и автоматизированного контроля системы авиационного вооружения воздушного судна Су-25 и его модификаций в условиях аэродромов маневра.

А вот третье место присуждено работе «Индивидуальный дегазирующий пакет с нанопорошковой рецептурой».

Решением конкурсной комиссии лучшим проектом в 2022 году стала «Технология создания унифицированных многофункциональных малогабаритных радиолокационных станций».

«Проект направлен на решение актуальной практической задачи, заключающейся в дегазации боевой экипировки военнослужащего нанопорошковой рецептурой, обеспечивающей обеззараживание от «химических веществ с нетрадиционным механизмом действия», - пояснили в военном ведомстве.

Подробнее действие нанопорошка в военном ведомстве раскрывать не стали, так как оно и является ноу-хау. Но зато выяснилось, что нанопорошок с «нетрадиционным механизмом действия» способен нейтрализовать любую химию.

«Только в текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 79 работ, что превысило показатели прошлого года, - заявил руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников вручая дипломы и подарки. - Инновационные проекты были подготовлены 68 авторскими коллективами и 11 отдельными авторами из 12 научно-исследовательских и 25 образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Прорыв в будущее» проводится ежегодно в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России» с целью выявления талантливых специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации, создания условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач, а также повышения активности субъектов инновационной деятельности Вооруженных Сил.

Основными целями конкурса является выявление талантливых специалистов Вооруженных Сил и создание условий для внедрения новых научных результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач.

Организатор конкурса – Главное управление инновационного развития Минобороны России.