Единый оператор «наружки» усилит нацбезопасность и пополнит бюджеты регионов

Документ одобрен пока только в первом чтении, однако вокруг него уже разгорелась бурная общественная полемика.

Противники законопроекта говорят, что он якобы приведет к переделу и монополизации рынка. Сторонники уверяют, что отрасль напротив станет работать по прозрачным и понятным правилам, а также избавится от определенных рисков и угроз. В дискуссию включились известные общественные деятели.

Радиоведущий Сергей Мардан убежден, что законопроект будет способствовать обелению отрасли цифровой наружной рекламы в регионах.

«С нелегальной наружкой безуспешно борются в Новосибирске, Хабаровске, Барнауле, Ярославле и других городах. В Симферополе с начала года убрали 210 самовольных рекламных конструкций. А в Красноярске рекламщики попытались установить несогласованный щит под покровом ночи: бдительность местных жителей сорвала их планы, но газон уже был испорчен», - указывает эксперт.

По его мнению, появление единого оператора покончит с этой проблемой хотя бы в части цифровых билбордов, которые, к слову, постепенно становятся популярней обычных рекламных щитов.

«С улиц исчезнет визуальный шум. Кроме того, с перекрытием лазеек для установки черных носителей вырастут доходы местных бюджетов. Таким образом, в выигрыше останутся все», - уверен Мардан.

На ряд других аспектов, связанных с принятием законопроекта, ранее указал политолог Алексей Мартынов. Например, что многие игроки на рынке пользуются заграничным софтом. «Думаю, не нужно объяснять, чем это может быть чревато в нынешней ситуации. А с принятием поправок система рекламного вещания станет полностью отечественной», – прокомментировал Мартынов.

Действительно, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что наружная цифровая реклама в данный момент оказалась наиболее уязвимым сектором в информационной сфере. Сейчас на медиаэкранах можно разместить любые сообщения, заплатив необходимую сумму. Структуры, которая предварительно проверяла бы социальную рекламу на соответствие с законодательством, нет в принципе. В условиях текущей геополитической ситуации это несет немалые риски с точки зрения возможных информационных провокаций.

Законопроект предполагает и серьезные инвестиции в создание современных цифровых конструкций в регионах. Это позитивно скажется на производстве российского светодиодного оборудования. Получат возможность дополнительно заработать на новых рекламных площадях и региональные власти.

«И рекламодатели, и остальные владельцы медиаэкранов, и местные власти будут работать по понятным и прозрачным правилам», — считает Алексей Мартынов.

По словам политолога, законопроект в первую очередь направлен на усиление информационной безопасности страны. Россия в этом отношении лишь следует глобальному тренду.

«Страны всего мира принимают меры по защите данных пользователей и мониторингу цифрового контента. В русле этой тенденции следует и Россия. Именно так следует расценивать инициативу о создании в стране единого оператора цифровой наружной рекламы», — резюмировал специалист.