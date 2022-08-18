Города России становятся комфортнее

Национальный проект «Жилье и городская среда» меняет жизнь в России. Города и села становятся более уютными для проживания, явно улучшается инфраструктура вокруг наших домов – детских и спортивных площадок, парков, скверов… Благодаря кому в стране растет градус заботы о людях? В эфире программы «Женские истории» на «Радио «Комсомольская правда» ведущим Анжелике Сулхаевой и Ирине Осадчей рассказали заместитель директора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ РФ Юлия Талалайкина и генеральный директор Института градостроительной политики Евгения Муринец.

ИНДЕКС ИЗ 36 ИНДИКАТОРОВ

«Государство с 2017 года оказывает невероятную поддержку формированию комфортной городской среды. Федерация выделяет огромные средства на благоустройство общественных и дворовых пространств», - сообщила Юлия Талалайкина.

За пять лет развития национального проекта в стране благоустроено более 64 тыс. дворов и 25 тыс. общественных пространств (в этом году в стадии реализации еще более 3 тыс. дворов и 5 тыс. общественных пространств). Население видит изменения, которые происходят в нашей жизни. Оценивают их позитивно. В 2021 году удовлетворенность граждан комфортной городской средой составила 62% (в 2019 году составляла 50%, а раньше еще меньше).

Для оценки качества городской среды рассчитывается специальный Индекс, где учитывается пешеходная доступность общественного транспорта и социальной инфраструктуры, транспортное обеспечение, освещенность улиц, доступность городской инфраструктуры людям с ограниченными возможностями, количество зеленых насаждений, участие жителей в решении общественных вопросов… Согласно Индексу качества горсреды инфраструктура городов России стала комфортнее.

«Это многогранный, комплексный показатель, состоящий из 36 индикаторов, каждый из которых еще имеет ряд подиндикаторов, который реально позволяет оценить, насколько комфортно проживать городе», - сообщила Юлия Талалайкина.

Евгения Муринец отметила, что построенные по нацпроекту объекты становятся настоящим центром жизни для местных жителей. В парках гуляют мамы с детьми, тусит молодежь… В таких местах всегда большое количество людей, ведь здесь им спокойно и комфортно.

«ИНТЕРЕС РАСТЕТ»

Кто именно решает, что необходимо строить или модернизировать по нацпроекту? Жители самих городов и поселков. Для этого на сайте за.городсреда.ру люди ежегодно высказывают свое мнение. Прошло уже два голосования: в 2021 году приняло участие 9,7 млн человек, а в этом году на целый миллион жителей приняло участие больше. Голосование традиционно проходит весной.

«Мы видим, что интерес к национальному проекту растет, - говорит Юлия Талалайкина. - В прошлом году из 5,5 тысяч объектов, которые были выставлены на голосование, 2466 были отобраны в качестве победителей и из них сегодня в реализации 2370 объектов. Вы видите, как влияет выбор каждого проголосовавшего на результат».

Причем, нацпроект меняет инфраструктуру не только крупных городов, но и малых, и даже поселков. Многие из них касаются исторических поселений. Отобрано 560 проектов для малых городов, из них реализовано 323.

«Сейчас проходит уже шестой конкурс, на нем мы отберем не менее 160 проектов, где дадим денег муниципальным образования численностью до 100 тысяч человек. Финансирование достаточно большое - от 50 до 100 млн рублей, в зависимости от численность населенного пункта, - сообщила эксперт. - По итогам 2021 года вовлеченность граждан в решение вопросов развития городской среды составляет 16,5%. Перед собой ставим задачу на этот год вовлеченности граждан не менее 20%».

Отметим, что формирование комфортной городской среды централизованно началось по всей стране еще в 2017 году. Приоритетный проект получил свое концептуальное продолжение в качестве федерального и вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» В этом году проект «Формирование комфортной городской среды» отмечает первый юбилей – пять лет!

18 августа в рамках форума Среда для жизни в Тамбове планируется подвести итоги очередного Всероссийского конкурса по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.