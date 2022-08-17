Александр Вампилов м "Могильная, черная темнота воды"

Вдова драматурга Александра Вампилова во время торжественного открытия улицы Вампилова. Фото: Эдгар Брюханенко/Фотохроника ТАСС

Во многих энциклопедиях пишут, что умер Александр Вампилов в 35 лет. Это неправда: два дня оставалось до дня рождения, и 17 августа 1972 года два человека отправились порыбачить на Байкал. Два иркутских писателя – Глеб Пакулов и Александр Вампилов. Моторка наткнулась на топляк и перевернулась. Топляк – это затонувшие при сплаве бревна. В данном случае, накануне на Байкале был шторм. Какой-то плот оказался разбит, и бревна плавали в воде.

В деле есть множество свидетельств смерти Вампилова. Пакулов цеплялся за лодку, он плохо плавал, был в высоких болотных сапогах, которые успел как-то снять к моменту своего спасения. А Вампилов плавал хорошо, был уверен в себе, но холодная вода… Он доплыл до берега, встал в полный рост и упал: сердце не справилось.

Так и получилось, что 35 драматургу не исполнилось никогда. Две жены, Пакулова и Вампилова, ждали их дома с уловом. В это время Ольге Вампиловой приснился жуткий сон. Рассказывала жена Пакулова следующее: в четыре утра она увидела, как сидит Ольга безвольно на кровати и говорит – «Саша утонул». Потом еще Юрий Нагибин писал в воспоминаниях, что Пакулова обвиняли в том, что он утопил Сашу.

МАЛЬЧИК ИЗ «ЯМЫ»

Александра Вампилова назвали в честь Пушкина. Вампилов родился в 1937 году. Столетие со дня смерти поэта, который «наше все». Иногда я встречаю в этой ситуации слово «отмечают». Иногда – «празднуют». Первое уже цинично, второе вообще звучит жутко. Папа будущего драматурга был любвеобилен: две жены, множество дочерей от первого брака, сыновья и дочь от второго брака. Хорошее образование, а потом – сельская школа. Когда-то был репетитором Иркутского генерал-губернатора. Восемь детей. В 1938 году жизнь директора сельской школы из поселка Кутулик, название которого с бурятского переводится, как «яма», прервалась. Расстреляли по доносу. У учителя было слишком много книг, он знал пять языков и писал стихи.

До этого, за год до расстрела, он писал своей беременной жене перед родами Александра такие строки: «Я уверен, все будет хорошо. И, вероятно, будет разбойник - сын, и боюсь, как бы он не был писателем, так как во сне я все вижу писателей. Первый раз я во сне с самим Львом Николаевичем Толстым искал дроби, и нашли. Второй раз я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, как бы писатель не родился...».

Писатель родился. Хотя в его более взрослой жизни уже осталась только мать – учительница математики.

Во многих энциклопедиях пишут, что умер Александр Вампилов в 35 лет. Это неправда: два дня оставалось до дня рождения. Фото: Михаил Минеев/ТАСС

МАНДОЛИНА И ГИТАРА

Он писал, что «читать готов, не жрамши сутки». Еще он играл на мандолине и гитаре. Был редактором школьной газеты. Наберется еще десяток «хобби» для нормального мальчишки. С футболом и театральным кружком. А поступать он поехал в Иркутск и не сдал из-за немецкого. «Язык Гитлера», - сказал он. Так что поступил только через год. Странно, что химию, которую он упорно заваливал, он не называл «наукой Менделеева». В общем, только литература. Кстати, из-за пренебрежения к немецкому языку, Вампилов не поступил на курс вместе с Валентином Распутиным. И лишь через год присоединился к иркутскому студенческому сообществу, стал участвовать во всякой газетной деятельности факультета и верить, что получится нечто большее. На третьем курсе Вампилов начал писать рассказы прямо на лекциях. Потом была работа в газете советской молодежи, а далее началось осознание себя, как драматурга.

ДРАМАТУРГ БЕЗ СЦЕНЫ И ЭКРАНА

Его печатали потом с трудом, ставили его пьесы с трудом. В провинции, в союзных республиках. В Москве он никогда не увидел своих пьес на сцене. А фильм по «Утиной охоте» назвали «Отпуск в сентябре», чтобы начальство вовремя не метнулось. И Олега Даля привлекли почти тайно, перебрасывая информацию между двумя госструктурами умело. Режиссер Виталий Мельников справился. Сняли быстро по советским меркам – месяца за два, в Петрозаводске. А «Старший сын» (тоже у Мельникова) был раньше, и Евгений Леонов писал: «Давно я не испытывал такого восторга от пьесы и от сценария. Какой писатель этот сибирский парнишка Вампилов!». Это был уже 1975 год, фильм вышел на экраны в 1976 году, а сибирский парнишка Вампилов умер в 1972 году.

Его не было для Москвы. Поэтому в воспоминаниях об экранизациях Вампилова просто нет. Все было после того момента, когда человек добрался до берега и умер в последнюю минуту.

Были даже премии – фестиваль в Праге, приз за драматургию в «Старшем сыне». Только все посмертно. Иногда говорят, что Вампилов очень любил Байкал. Однако еще в школе написал в письме: «Байкал, наконец, видел: море славное, но едва ли священное, если судить по разговорам байкальских рыбаков». Еще иногда он записывал свои впечатления в блокноты. И там есть фраза про «могильную, черную темноту воды».

Для любителей мистики Александр Вампилов – идеальный объект. В его роду были и бурятские ламы (со стороны отца), и православные священники со стороны русской матери. Тут можно было придумать интересную теорию, но не подпадают такие люди под «интересные теории». Они их сами создают. Они пишут. Иногда, рассказывая про утиную охоту или старшего сына-авантюриста. И где здесь бурятская религия или православная, о пересечении которых пишут биографы?

А нигде. Там и советская символика не использована в пьесах. Вампилов говорит о людях, страдающих, смеющихся, разных. Но чаще всего страдающих больше, а он это чувствовал. Олег Даль, игравший в «Отпуске в сентябре», которым маскировали «Утиную охоту», тоже это чувствовал. И Евгений Леонов, который ничего не знал о судьбе «иркутского парнишки».

Когда слава пришла после, человек выносится за скобки. Как ни странно, с Вампиловым получилось иначе: большая слава пришла позже смерти. 20 языков переводов, постановки по всему миру. И этот знак: «Утиная охота». Только вот в день смерти он просто рыбачил. Не охотился.

Памятник драматургу А. Вампилову на берегу озера Байкал в поселке Листвянка. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

5 ПЬЕС ДРАМАТУРГА

«Прощание в июне»

«Старший сын»

«Провинциальные анекдоты»

«Утиная охота»

«Прошлым летом в Чулимске»

ЦИТАТЫ ИЗ…

«Свет раскололся пополам: на женихов и нахалов. С женихами - скука, с нахалами - слезы. Вот и поживи!»

«Каждый человек — государство, которым безраздельно управляет эгоизм»

«Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи»

«Прекрасное только то, что мы видим издалека. Не приближайтесь к прекрасному»

«Кто однажды крепко оступился, тот всю жизнь прихрамывает»