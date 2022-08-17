От трех до пяти процентов: Фермерам и малому бизнесу дадут льготные кредиты

Российским фермерам и малому бизнесу будут давать льготные кредиты до 5% Фото: Shutterstock

В правительстве в среду выпустили сразу два постановления. Одно коснулось аграриев, второе — малого и среднего бизнеса, занимающегося производством. Причем не важно, в каких сферах.

Сельхозпроизводители смогут получать льготные займы по ставке до 5% на срок до 15 лет. Решение связано с понижением ключевой ставки ЦБ до 8%. Раньше кредиты с поддержкой государства аграриям давали под 10% годовых. Теперь эти займы можно рефинансировать под более низкую ставку.

- В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми качественными продуктами, - пояснил премьер Михаил Мишустин.

Теперь право на льготу имеют не только производители и переработчики сельхозпродукции, но и перевозчики. Займы им будут выдаваться на приобретение рефрижераторных контейнеров для транспортировки.

- Это позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния, - пояснил глава правительства.

Напомним, льготная кредитная программа для аграриев, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, была запущена в 2019 году. С ее помощью сельхозпроизводители могут взять льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года и инвестиционный – на срок от 2 до 15 лет.

Еще более выгодные ставки правительство предлагает для малого и среднего бизнеса, который занимается производством той или иной продукции. Им льготные кредиты для инвестиционных целей теперь будут давать под 4,5% и 3% годовых соответственно.

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Срок действия льготной программы - три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

- Цель этой программы - поддержка производственного бизнеса. Это приоритет в долгосрочной перспективе. Мы об этом давно говорили. Нас услышали. В программе делается акцент на целевой характер расходования - это капитальные вложения. Кто-то расширит склад, кто-то пристроит цех, кто-то докупит оборудование. И один из важнейших элементов этой программы - срок. Кредит дают на 10 лет. В отличие от предыдущих программ, где деньги надо было вернуть максимум через три года. Это позволяет с большим оптимизмом планировать предпринимательскую деятельность. Потому что плохие времена рано или поздно проходят, - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей Крупский, член совета «Опоры России».

Как пояснили в правительстве, новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух федеральных программ. Первая – льготное кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», вторая – стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП.