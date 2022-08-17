«Самые высокие технологии»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал старт работе первого завода в Сырном кластере под Дмитровом

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня дал старт работе первого завода в Сырном кластере под Дмитровом. Как сообщалось ранее, всего на площадке будут работать пять резидентов-производителей. Например, компания ООО «Сыровар», чей завод заработал, будет специализироваться на твердом сыре сорта парментье. Сейчас на предприятии отпаривают оборудование и оттачивают технологические процессы. На прилавках крупных сетевых магазинов Московской области и Москвы сыр «Сыровара» появится уже в начале 2023 года.

Стоит напомнить, что сыроварение как отрасль появилась в Московской области в 2014 году, после очередных антироссийских санкций, когда встал вопрос о формировании продуктовой безопасности страны. Очень быстро Подмосковье вышло в группу лидеров среди регионов РФ по объемам производства сыра. А в 2021-м и вовсе впервые вышла на 1 место, опередив многолетнего лидера - Алтайский край. За прошлый год в подмосковные сыровары выпустили 81,4 тысяч тонн продукции. К концу нынешнего года планируют произвести не менее 90 тысяч тонн.

- Производство сыра в современном мире - это самые высокие технологии, - напомнил губернатор Андрей Воробьёв. - «Сыровар» уже через 6 месяцев, а именно столько нужно твердому сыру для созревания, выпустит свою продукцию. Этот завод - один из пяти, который у нас в проекте Сырного кластера. Он будет производить 5,5 тысяч тонн сыра в год. Сегодня в Московской области делают более 80 тысяч тонн сыра, и когда полностью заработает «Сырная долина», мы добавим к этому объему еще 25%, преодолеем рубеж 100 тысяч тонн.

Инвестор вложил в проект 1,7 млрд рублей.

К слову, на «Сыроваре» оборудован самый большой в стране роботизированный склад созревания этого вида сыра. Насланный момент на предприятии задействованы более 20 человек, после запуска на полную мощность будет создано до 70 новых рабочих мест.

Сырный кластер, который начали строить в Дмитровском городском округе четыре года назад, занимает площадь 17 гектар. Для будущих резидентов область подготовила всю необходимую инфраструктуру - сюда проведены дороги, электричество, газ, построены водозаборный узел и очистные сооружения. Землю под заводы заинтересованные инвесторы получили без торгов (площадью от 1 до 3 га).

Вслед за «Сыроваром» свои производства уже в 2023 году запустят «Куршавальская сыроварня» и «Савенсия Сырная Долина», в 2024-м - «Гестия» и «Звезда Подмосковья» (2024 год). Кластер создаст до 500 рабочих мест.