Большинство россиян уверено, что за их деятельностью в Сети ведется слежка

31% респондентов не имеют ничего против, если за их действиями начнут следить в будущем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роскомнадзор выделил 57,7 миллиона рублей на разработку системы «Окулус» - механизма слежки за контентом в социальных сетях и мессенджерах. Система будет анализировать записи и посты пользователей и выявлять запрещенный контент. Как оказалось, большинство россиян совсем не против такого надзора, более того, больше половины опрошенных уверены, что за ними и так уже следят в Сети. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

57% респондентов заявили, что соцсети, наверняка, уже давно ведут слежку в Сети за данными пользователей по всему миру. И хотя организации обещают своим пользователям конфиденциальность, наверняка, эти данные в любой момент могут оказаться доступны спецслужбам или суду или еще каким-либо властным организациям.

«За нами уже давно следят вне зависимости от того, согласны мы или нет», - выразил уверенность участник опроса.

«За нами и так негласно следят в соцсетях и в интернете, надо просто это знать и не выкладывать ничего лишнего о себе и тех, кого знаешь», - соглашается другой.

Еще 33% опрошенных добавили, что они не против, если за их постами, фотографиями и сообщениями будет следить искусственный интеллект. По словам респондентов, скрывать им нечего, поэтому если для чего-то это будет полезно, то пусть система проводит свой мониторинг.

«Лучше уж так, чем и дальше допускать дезинформацию в интернете. С нарушениями нужно бороться», - говорит один из опрошенных.

Но не все разделяют такую точку зрения. 7% россиян заявили, что не хотят, чтобы их личные данные, записи, сообщения и фото были доступны какой бы то ни было мониторинговой системе, а значит им придется закрыть доступ к своим страницам, чтобы кроме друзей никто ничего об их жизни узнать не мог.

Еще 2% добавили, что так сильно тревожатся из-за введения системы слежения и контроля, что на всякий случай даже готовы удалить все свои записи и фотографии, чтобы не нарваться на неприятности, особенно если это будет сделано по глупости.

«Люди, которые голосуют, что у них нет ничего запрещенного, вспомните, как спокойно год назад можно было писать то, за что сейчас сажают», - гневно заявил участник опроса.

Оставшиеся 3% заявили, что затрудняются ответить на постеленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,4 тысячи человек.