Владимир Машков рассказал о последствиях санкций: «Россия сейчас поднимает голову после десятилетий унижения»

Владимир Машков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Машков приехал в Крым не только с гастролями театра Олега Табакова. На фестивале «Таврида» актёр и режиссёр выступил на презентации нового глобального проекта - Университета креативных индустрий, который уже начали возводить на полуострове. А после презентации Машков рассказал kp.ru, почему на фоне так называемой культуры отмены российской культуры он против каких-либо запретов и ограничений.

- Мудрость в человека заключается в том, на что обращать внимание, а на что нет, - философски заметил актёр. - Само слово «запрет» долгое время было в нашей стране. Я жил в Советском Союзе, учился в Советском Союзе. Мне очень нравится Советский Союз. Там были некие издержки существования человека. А сейчас мы живем в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране. Которая наконец поднимает голову после многих десятилетий унижения. Мы сильные, умные, талантливые люди. Отменить нас нельзя, более того, это не приведёт ни к чему. И даже нет рычагов, с помощью которых это можно было сделать.

- А как же санкции? - поинтересовалась «КП».

- Санкции - дело наживное. Как можно наложить санкции на сознание человека, на его чувства, на его эмоции - каким образом?

Владимир Машков на фестивале «Таврида». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Тем не менее, вы попали под персональные санкции Евросоюза. Чувствуете на себе их влияние?

- Нет. Я абсолютно убеждён, что время санкций закончится и многие увидят ужас от ими содеянного, от разрушения наших многонациональных связей, связей между народами. Политические решения некоторых стран приведут к аду. Это ад в душе, в сознании, - пояснил Владимир Машков.

А вот на вопрос о взаимоотношениях с дочерью, которая живет в США и не поддерживает его позицию по спецоперации на Украине, артист не ответил.

- Мне не хотелось бы об этом говорить, - кратко высказался Машков.