Американский изобретатель поставил змею на ноги

Обретения ног «ползучим гадом».
Фото: YouTube
Змеи когда-то – сотни миллионы лет назад - умели ходить. У некоторых до сих пор сохранились небольшие рудиментарные косточки, которые прежде были ногами. А сами ноги исчезли в процессе эволюции. Вместе со способностью переставлять их и, стало быть, ходить. Американский изобретатель и рукодельный умелец из Лос-Анжелеса Аллен Пэн (Allen Pan ) решил исправить эту, как он считает, эволюционную несправедливость: сконструировал своего рода экзоскелет для «ползучих гадов» и в прямом смысле слова прошелся с одним из них на поводке.
Экзосклет представляет собой пластиковую трубу с четырьмя ногами. Точнее, с лапами. Змея заползает в трубу, лапы двигаются - переступают поочередно так, что имитируют походку ящериц.
Труба переставляет ноги словно ящерица – предок змей.
Фото: YouTube
Испытал конструкцию питон, которого Пэн нашел в зоомагазине. Питон, в итоге, освоился и ходил с удовольствием, осматриваясь по сторонам и не пытаясь покинуть трубу. Испытания изобретатель снял на видео.
- Рожденный ползать - летать не может! - утверждал Максим Горький. Пока да. Но что мешает американскому умельцу запустить трубу вместе со змеей в воздух посредством какого-нибудь аэродинамического приспособления вроде пропеллера? Вполне реально и символично. Но вряд ли Пэн за такое возьмется – ведь он наверняка не читал «Песню о соколе».