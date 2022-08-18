Американский изобретатель поставил змею на ноги

Обретения ног «ползучим гадом». Фото: YouTube

Змеи когда-то – сотни миллионы лет назад - умели ходить. У некоторых до сих пор сохранились небольшие рудиментарные косточки, которые прежде были ногами. А сами ноги исчезли в процессе эволюции. Вместе со способностью переставлять их и, стало быть, ходить. Американский изобретатель и рукодельный умелец из Лос-Анжелеса Аллен Пэн (Allen Pan ) решил исправить эту, как он считает, эволюционную несправедливость: сконструировал своего рода экзоскелет для «ползучих гадов» и в прямом смысле слова прошелся с одним из них на поводке.

Экзосклет представляет собой пластиковую трубу с четырьмя ногами. Точнее, с лапами. Змея заползает в трубу, лапы двигаются - переступают поочередно так, что имитируют походку ящериц.

Труба переставляет ноги словно ящерица – предок змей. Фото: YouTube

Испытал конструкцию питон, которого Пэн нашел в зоомагазине. Питон, в итоге, освоился и ходил с удовольствием, осматриваясь по сторонам и не пытаясь покинуть трубу. Испытания изобретатель снял на видео.

- Рожденный ползать - летать не может! - утверждал Максим Горький. Пока да. Но что мешает американскому умельцу запустить трубу вместе со змеей в воздух посредством какого-нибудь аэродинамического приспособления вроде пропеллера? Вполне реально и символично. Но вряд ли Пэн за такое возьмется – ведь он наверняка не читал «Песню о соколе».