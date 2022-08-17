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Общество17 августа 2022 17:50

Обошлись без сюрпризов: стало известно новое название сети кофеен Starbucks, которую купили Тимати и компания

Сеть кофеен Starbucks открывается после ребрендинга 18 августа
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Где лучшие тусовки? У нас в кофейне! Наверное, что-то подобное будет исполнять рэпер Тимати на открытии кофейни, которое состоится 18 августа в столице. Но хотя действо и намечено на четверг, название ресторана стало известно уже накануне.

Впрочем, обо всем по порядку.

Американская сеть кофеен Starbucks - та самая, с пышнотелой русалкой на логотипе - еще в марте закрыла все свои российские рестораны и объявила об уходе из нашей страны. В середине июля стало известно, что её покупают российские бизнесмены, один из которых - известный ресторатор Антон Пинский, а другой - Тимур Юнусов. Он же Тимати, автор бессмертного шедевра мировой музыки «Где лучшие тусовки? У нас в клубе!».

Одно из условий сделки - новые владельцы должны будут поменять название и логотип. И вечером 17 августа, накануне открытия первого ресторана после смены владельцев, над дверями кофейни уже красовалась надпись Stars Coffee. А русалку заменила девушка в кокошнике (без этого теперь никак) с пятиконечной звездой (без нее, видимо, в наше время тоже не обойтись). В общем, от оригинала отошли не сильно - не стали следовать примеру сети "Вкусно и точка", в чьем названии и логотипе вообще ничего не осталось от "Макдональдса". К слову, ранее в соцсетях Тимати пообещал обойтись без "чудовищных ребрендингов". Вот и обошлись.

Привычную русалку заменила девушка в кокошнике.

Привычную русалку заменила девушка в кокошнике.

Еще одно условие сделки - привычного "старбаксовского" кофе вы в заведении не отведаете. Рецептуру американцы оставили при себе. При этом в меню останутся сладости, паста, салаты и бургеры.

Что касается концепции обновленной сети, то над этим новые хозяева пока думают. Антон Пинский рассказывал в интервью Ксении Собчак, что кофейни могут стать местом для знакомств. А цвет стаканчиков будет показывать семейное положение посетителей.

Логотип сети кофеен Stars Coffee.

Логотип сети кофеен Stars Coffee.

Да, чуть не забыли! Ресторан, который откроется 18 августа, расположен по адресу Москва, Новый Арбат, 11. Будете в четверг проходить мимо, обратите внимание. Когда же откроются остальные рестораны, пока неизвестно.

СПРАВКА "КП"

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. Американцы зашли в Россию с серьезными намерениями: денег не жалели, открывали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на рекламную кампанию.

Из столицы американцы начали экспансию в другие крупные и не очень города России. К моменту закрытия 10 марта 2022 года в российскую сеть Starbucks входило 130 кофеен, где работало 2000 человек.

В прошлом году, по данным СМИ, выручка компании «Кофе Сирена» (это юрлицо представляло Starbucks в России) составила 5,2 млрд рублей.

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