Обошлись без сюрпризов: стало известно новое название сети кофеен Starbucks, которую купили Тимати и компания

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Где лучшие тусовки? У нас в кофейне! Наверное, что-то подобное будет исполнять рэпер Тимати на открытии кофейни, которое состоится 18 августа в столице. Но хотя действо и намечено на четверг, название ресторана стало известно уже накануне.

Впрочем, обо всем по порядку.

Американская сеть кофеен Starbucks - та самая, с пышнотелой русалкой на логотипе - еще в марте закрыла все свои российские рестораны и объявила об уходе из нашей страны. В середине июля стало известно, что её покупают российские бизнесмены, один из которых - известный ресторатор Антон Пинский, а другой - Тимур Юнусов. Он же Тимати, автор бессмертного шедевра мировой музыки «Где лучшие тусовки? У нас в клубе!».

Одно из условий сделки - новые владельцы должны будут поменять название и логотип. И вечером 17 августа, накануне открытия первого ресторана после смены владельцев, над дверями кофейни уже красовалась надпись Stars Coffee. А русалку заменила девушка в кокошнике (без этого теперь никак) с пятиконечной звездой (без нее, видимо, в наше время тоже не обойтись). В общем, от оригинала отошли не сильно - не стали следовать примеру сети "Вкусно и точка", в чьем названии и логотипе вообще ничего не осталось от "Макдональдса". К слову, ранее в соцсетях Тимати пообещал обойтись без "чудовищных ребрендингов". Вот и обошлись.

Привычную русалку заменила девушка в кокошнике.

Еще одно условие сделки - привычного "старбаксовского" кофе вы в заведении не отведаете. Рецептуру американцы оставили при себе. При этом в меню останутся сладости, паста, салаты и бургеры.

Что касается концепции обновленной сети, то над этим новые хозяева пока думают. Антон Пинский рассказывал в интервью Ксении Собчак, что кофейни могут стать местом для знакомств. А цвет стаканчиков будет показывать семейное положение посетителей.

Логотип сети кофеен Stars Coffee.

Да, чуть не забыли! Ресторан, который откроется 18 августа, расположен по адресу Москва, Новый Арбат, 11. Будете в четверг проходить мимо, обратите внимание. Когда же откроются остальные рестораны, пока неизвестно.

СПРАВКА "КП"

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. Американцы зашли в Россию с серьезными намерениями: денег не жалели, открывали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на рекламную кампанию.

Из столицы американцы начали экспансию в другие крупные и не очень города России. К моменту закрытия 10 марта 2022 года в российскую сеть Starbucks входило 130 кофеен, где работало 2000 человек.

В прошлом году, по данным СМИ, выручка компании «Кофе Сирена» (это юрлицо представляло Starbucks в России) составила 5,2 млрд рублей.