Минобороны: украинские националисты запретили жителям Славянска покидать свои дома

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сделал заявление: «Вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено.»

По словам представителей штаба боевики планируют взорвать мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные провокации готовятся украинскими националистами по всей Донецкой Народной Республике.

Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита»».

- «В Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду № 20 (ул. Торская) разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

- «В Соледаре в детском саду № 59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки».

«Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», - подчеркнули в координационном штабе и акцентировали внимание СМИ на том, что «в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 079 человек, в том числе 4 500 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 446 945 человек, из которых 540 402 ребенка».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 577 641 автомобиль, в том числе за сутки – 3 254».

- «В субъектах России продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить. На пунктах сбора подготовлено свыше 58,8 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 56 421,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 464 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 443,7 тонны гуманитарной помощи».