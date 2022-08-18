Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 18 августа 2022 года: заработал паром по маршруту Ейск - Мариуполь, командиры в ВСУ стали "охотниками за наследством", США запретили Киеву обстреливать своим оружием территорию РФ

Момент вечернего боя в Харьковской области. Фото: REUTERS

БАРТЕР – ТАНК НА ОДЕЯЛА И ДРОВА

С интересной инициативой выступил губернатор Курской области Роман Старовойт. После того, как в Нарве сняли с постамента танк Т-34, участвовавший в освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, курский губернатор предложил эстонцам обменять его на дрова и всякие теплые вещи.

- Готовы предложить нашим "эстонским партнёрам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, тёплые вещи, или какие-либо ещё товары и продукты курского производства в которых нуждается молодая демократия, - предложил Старовойт и щедрым жестом обозначил еще один бонус. - Расходы на перевозку танка возьмём на себя.

Согласятся или нет эстонцы теперь поменять танк-памятник на одеяла, печки-буржуйки и ватники? Впрочем, от ватников они точно откажутся.

ЗИМА БЛИЗКО! ЛЬВОВЯНЕ ГОТОВЯТСЯ "К ЗЕМЛЕ"

Вслед за мэром украинской столицы "златоустом" Виталием Кличко с предупреждением о том, что после лета придет осень, а за ней заявится и зима выступил мэр Львова Андрей Садовой. Он призвал горожан заранее запасаться дровами в условиях, когда газа на всех совершенно точно не хватит.

- Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить, - попытался мобилизовать жителей Львова Садовой, но при этом постарался и успокоить, рассказав, что местные власти закупают печи-буржуйки в большом количестве на тот случай, если "остальное работать не будет". Помнится, в 2014-м Кличко выразился еще образнее, призвав киевлян "готовиться к земле".

КИШИНЕВ РАСКОРЯЧИЛО

Президент Молдавии Майя Санду весьма жестко заявила, что жители Молдавии, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине, представляют угрозу для государства и опасность для общества, а потому ими должны немедленно и плотно занятья молдавские спецслужбы.

Одновременно Кишинев в очередной раз попросил Москву предоставить Молдавии отсрочку оплаты авансовых платежей за август и сентябрь по причине отсутствия денег для этих платежей.

Как все это сочетается одно с другим, в Молдавии предпочитают не объяснять. Но, как говорили в одном неплохом фильме про корову, которая решила не выпадать из бомболюка Ту-22 без парашюта, "жить захочешь, не так раскорячишься".

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США запретили Киеву бить поставляемым Вашингтоном оружием по территории России.

- У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет, - пояснил Резников. Из чего следует, что Крым и регионы Донбасса, равно как и другие освобожденные от нацистского режима в Киеве будут подвергаться опасности обстрелов до тех пор, пока у нынешней Украины останется возможность для нанесения ударов и бомбардировок и проведения обстрелов.

Значит, операция по денацификации и демилитаризации должна быть доведена до самого конца.

КОМБАТ В ВСУ ТЕПЕРЬ НЕ БАТЯНЯ, А НОТАРИУС. А СОЛДАТ - ДОНОР

Минюст Украины сообщил, что командиры в ВСУ отныне имеют право выступать еще и в качестве нотариусов и заверять завещания своих подчиненных. В многочисленных украинских Телеграм-каналах это известие вызвало настоящую панику. Дескать, мало того, что русские отправляют пачками украинских солдат на тот свет, так теперь еще и у командиров будет материальный стимул для этого – оформить завещание солдата на своих родственников и – прости-прощай Мыкола, твоя квартира или машинка доставит радость новому хозяину.

Еще дальше пошел Телеграм-канал "Легитимный", который сообщил, по информации его источников, "инициативу с солдатскими завещаниями продвигало именно фармацевтическое лобби (черные и серые трансплантологи), а к каждому завещанию будет дополнение, что свои органы в случаи гибели, военный будет завещать государству, ну или на благие цели (так будут писать в дополнении, но в реальности это очень хороший кейс для торговцев органами).

- Посмотрите на ценник органов на Западе, и вы поймёте, что почти каждый украинский солдат - это ходячий "миллион баксов", - резюмирует "легитимный".

СТЕПАН БАНДЕРА В КИЕВЕ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Бандеровщина на Украине цвете и пахнет. Причем не в каком-то переносном, а в самом прямом смысле слова. В центре Киева, на проспекте Степана Бандеры (ранее Московский проспект) силами местных властей и патриотически настроенных киевлян была создана цветочная клумба-композиция под названием "Байрактар", на которую ушло более 24 тысяч цветов. Названная в честь турецкого беспилотника, который был мифологизирован в украинском массовом сознании до уровня "чудо-оружия" (но надежд не оправдал) композиция должна олицетворять собой очередную "перемогу" над Россией.

Одновременно с этим в продаже в столице Украины появились, как пишут, ароматные кексы, которые украшены фотографиями вдов и матерей погибших российских солдат. В традиционном для бандеровцев духе культа людоедства и изуверства.

Все-таки они не просто нацисты, они больные нацисты.

В БОЛГАРИИ ДРОВ НЕТ

Вслед за Венгрией, которая приняла аналогичное решение раньше, в Болгарии тоже запретили экспорт древесного "стратегического топливного сырья", то есть дров.

- В настоящее время мы испытываем дефицит древесины, а у нас только конец лета. И проблемы на внутреннем рынке должны быть устранены примерно в течение месяца, так как упущено время. Спрос на древесину вырос в три раза из-за проблем с высокими ценами на топливо. В том числе одной из первых мер будет уже сегодня распоряжение о прекращении экспорта в третьи страны, - заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

Интересно, а на что рассчитывали в Софии, когда отказались от российского газа, и подняли ничуть не меньшую, чем в других странах ЕС волну антироссийской истерии. При этом, в Софии намекнули, что могут вернуться к закупкам газа из России. Вот только есть два вопроса – будут ли у них деньги (рубли), и останется ли у нас газ для предателей-"братушек"?

ИЗ ЕЙСКА В МАРИУПОЛЬ – БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Буквально во вторник главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем ТГ-канале: " Как же хочется из нашего кубанского Ейска рвануть в уже наш Мариуполь на ракете по Азову - там же километров 70 всего, если правильно помню, - и чтобы все как раньше: почти пресные брызги в лицо, дельфинья охрана, летучие стаи хамсы-сероспинки, могучие осетры, липкое марево, блики, соленое солнце..."

А на следующий день в среду паром "Лаврентий" из нашего кубанского Ейска уже прибыл в теперь уже наш Мариуполь, совершив первый рейс. Время в пути заняло около 4-х часов. А с 5-го сентября такие рейсы станут уже регулярными.

Не бойтесь мечтать! Мечты имеют свойство сбываться.

ОНИ ОБЕЩАЮТ НАМ, ЧТО НЕ ЗАБУДУТ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что что мировое сообщество не забудет России операцию в Донбассе. Насчет мирового сообщества она явно перестаралась, потому что накануне китайский дипломат уже разъяснил, что страны, в которых проживает 15% населения планеты, не имеют права говорить от всего мира. А относительно памяти, по всей видимости, у Анналены и у всех остальных руководителей Германии память отшиб тот самый тяжелый дух, который они приобрели, отказавшись от душа, чтобы "не лить воду на мельницу Путина".

Что вы там обещаете помнить. Вы даже позор и катастрофу Сталинграда уже сумели забыть, иначе не довели бы ситуацию с Украиной до нынешней ситуации.

Лучше помогите вице-канцлеру ФРГ Хабеку объяснить немцам, что " холодный душ – это невероятно экономно, очень полезно, он бодрит, снимает депрессию и защищает от инфекций лучше всякой вакцинации". А если не забудете, это будет очень хорошо.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, его страна планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза.

- Омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила МВД ввести упрощённый порядок постановки на миграционный учёт прибывших из Донбасса и Украины.

- Глава регулятора Германии считает, что наполнить немецкие газохранилища на 95% к ноябрю не удастся. Но даже если случится, то с полными ПХГ и без текущих поставок газа зимой Германии хватит его всего на 2,5 месяца.

- Крупнейшее предприятие по выпуску алюминия в Словакии и один из наиболее значимых заводов этой отрасли в Евросоюзе Slovalco в сентябре прекратит производство алюминия из-за резкого повышения стоимости электроэнергии.