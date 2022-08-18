Андрей Разин заявил, что праха Юрия Шатунова нет в его могиле на Троекуровском кладбище

Могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Разин сделал неожиданное заявление: экс-продюсер «Ласкового мая» объявил, что праха Юрия Шатунова в России нет, а его похороны на Троекуровском кладбище были постановкой с пустой могилой.

Музыканта не стало 23 июня: бывший солист «Ласкового мая» скончался в 48 лет от сердечного приступа. У Юрия остались двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла. Вдова и дети певца живут в Германии. Андрей Разин и ранее делал громкие заявления о смерти Шатунова. В частности, продюсер говорил, что смерть музыканта была не случайной. Он винит в гибели артиста ближайшее окружение, которое зарабатывало на нем, и в первую очередь – концертного директора Кудряшова. А сейчас Разин огорошил публику новым признанием: по словам продюсера, праха Юры Шатунова в могиле на Троекуровском кладбище нет.

- Экстренно выхожу на связь. Я хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать, - заявил продюсер в соцсетях.

Андрей Разин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно с могилы Шатунова исчез крест. Бывший директор артиста Аркадий Кудряшов объяснил, что крест убрали, чтобы подготовить площадку для установки памятника. Могилу временно накрыли бетонной плитой, чтобы из нее не похитили капсулу с прахом. Однако Андрей Разин уверен, что могилу залили бетоном для того, чтобы афера не вскрылась, и чтобы было невозможно провести расследование.

- При этом Кудряшов обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урну никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище, - говорит Разин.

Продюсер посоветовал поклонникам не ходить на могилу, не приносить цветы и не тратить свое время, поскольку праха музыканта там нет. По его словам, Кудряшов специально устроил все это, так как хотел насолить Разину.

- Он сделал это умышленно, сделал это местом паломничества, да еще и возле моего семейного надгробия. Специально! Ему предлагали другое, но он выбрал именно этот участок, - подчеркнул продюсер, имея в виду то, что там же на Троекуровском кладбище похоронен его сын Александр, скончавшийся в 16 лет.

Со дня смерти артиста прошло почти два месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее Разин заявил, что Шатунова убил слишком жесткий рабочий график, совершенно не совместимый с его здоровьем. Это, по мнению Разина, в конце концов, довело певца до преждевременной смерти.

- Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, - из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто, - заявил Разин на своем YouTube-канале.