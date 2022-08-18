Ученые вычислили идеальный возраст сексуального гиганта: в 40 лет все мужики - кобели, а бабы - ягодки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Согласно устоявшемуся мнению, юность - самое сладкое время для любовных утех. У мужчин еще отсутствуют пивные животы, а юные девы настолько красивы, что глаз не оторвать. В конце-концов, именно к этому возрасту народная молва относит период под названием медовый месяц. Кажется, что сердца 20-летних стрелы Амура поражают с наибольшей точностью и интенсивностью. А с годами эротические мысли посещают мужчин и женщин все реже. Их возбуждают скорее футбол, споры о политике (если речь о джентльменах) или шоппинг (передаем привет прекрасным дамам).

Однако научного подтверждения это наблюдение еще не получило. Поэтому международная команда ученых под руководством Ларисы Вечорек из университета Гамбурга решила восполнить этот досадных пробел. Чтобы понять, как возраст влияет на секс, исследователи проанализировали данные опросов 8150 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 80 лет. Опрос проводился в течении 2007 - 2018 годов.

Три оттенка серого

Поскольку природа сексуальности многолика, о чем предупреждал еще старый охальник Зигмунд Фрейд, ученые разбили вожделение на несколько категорий. И, соответственно, задавали участникам 3 вопроса:

- Как часто вы думаете о сексе со своим постоянным партнером?

- Как часто вам хотелось бы заниматься сексом с абстрактной красивой женщиной или мужчиной?

- Как часто вас посещают мысли о том, чтобы наложить на себя шаловливые ручки и заняться сексом в режиме “соло”?

Такая постановка вопроса, по мнению исследователей, могла помочь им разобраться хотя бы в нескольких из 50 оттенков серого. В первом случае степень любовного жара зависела от личности конкретного партнера. Во втором вопросе было замаскировано желание ученых узнать насколько велико у “подопытных” желание испытать сексуальное разнообразие. А третий пункт помогал в целом оценить уровень половой активности гражданина или гражданки.

Анализ ответов привел к удивительным открытиям.

1. Седина в бороду - бес в ребро

Выяснилось, что возраст отнюдь не помеха рождению откровенных желаний. Солидные джентльмены продолжают раздевать глазами хорошеньких женщин с той же интенсивностью, что и в студенческие годы. Что мысленно делают с молодыми парнями степенные дамы мне сложно предположить, но профессор Вечорек и ее команда утверждают, что заметное снижение полового влечения у мужчин и женщин начинается довольно поздно - примерно в возрасте 60 лет.

2 Выйти замуж за неуловимого Джо

В целом уровень сексуальной озабоченности у мужчин выше, чем у женщин. Кобелиную природу сильного пола довольно логично объясняет теория сексуальных стратегий. Мужчины заинтересованы в большом количестве краткосрочных сексуальных приключений, наша эволюционная цель - обрюхатить как можно больше наивных гражданок и оставить после себя многочисленное потомство. Женщины, на долю которых выпадает 9 месяцев беременности и, как минимум, полтора десятка лет выращивания ребенка, наоборот мечтают о надежном постоянном партнере. Поэтому невысокий уровень половой одержимости помогает женщине дождаться если не рыцаря на белом коне, то хотя бы относительно порядочного мужика. И забеременеть от него, а не от неуловимого Джо.

3. Не домогайтесь девы юной…

Женское сексуальное желание оказалось шкатулкой с секретом. Вопреки привычным представлениям о бурной молодости оно достигает пика только к 25 годам а затем остается на стабильно высоком уровне до 45 лет, после чего неуклонно снижается. Авторы объясняют этот феномен просто: наивысшее любовное томление женщина испытывает в том возрасте, когда сильнее всего хочет и может стать матерью. Поэтому искателям любовных приключений надо иметь ввиду: подбивать клинья к юной деве занятие благородное, но не всегда благодарное - больше шансов найти горячий отклик у бабы-ягодки.

4. После сорока лет секс с Моникой Белуччи не интересен

Любопытно, что горячее желание мужчины заглянуть женщине под юбку подчиняется влиянию морали и нравственности. До 40 лет эта “проклятая кобелина” готова залезть буквально под каждую юбку - его, видите ли, тянет на новенькое. А затем происходит странное преображение: незамужние сотрудницы, одинокие соседки, шаловливые студентки и даже секс-бомбы с обложек журналов постепенно теряют свою власть над мужиками. А вот интерес к своей второй половине и желание иной раз согрешить в гордом одиночестве - не угасают, как минимум до 60 лет.

Почему так происходит? Ученые нашли ответ на этот вопрос.

- В молодости большинство мужчин в своих поступках руководствуются стремлением к новому эротическому опыту, сексуальным исследованиям, - утверждает профессор Вечорек. - После 40 лет эпоха великих сексуальных экспериментов в жизни мужчины уходит в прошлое. Они больше ценят близость с дорогим человеком, чем секс с прекрасной незнакомкой.

Впрочем, в этой гармонии есть одно важное “но” - мужчины в отличие от женщин, сохраняют высокий уровень сексуального влечения до более старшего возраста. В те времена, когда пора бы уже подумать о душе, он все еще заглядывается на женские попы.