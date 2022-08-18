The Telegraph: Европа теряет интерес к Украине

Выяснилось, что шесть крупных европейских держав в июле не дали Киеву никаких обещаний. Фото: Shutterstock

Выяснилось, что шесть крупных европейских держав в июле не дали Киеву никаких обещаний. Таким образом знаменитое украинское «Весь мир с нами» постепенно теряет всякое значение. Об этом со ссылкой на Кильский институт мировой экономики (ФРГ) рассказала американская Politico.

В СМИ отметили, что отказ в военной поддержке произошел впервые с февраля и может стать нормой.

«Несмотря на вступление боевых действий в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», – заявил Кристоф Требеш, который занимается мониторингом поддержки Украины в группе Ukraine Support Tracker. По его словам, снижение помощи было замечено еще в апреле, но в июле она прекратилась полностью.

В материале не называются страны, отказавшиеся отправлять оружие киевскому режиму, но из текста следует, что речь в первую очередь идет о Германии и Франции.

С материалом Politico перекликается и статья Ричарда Кемпа в The Telegraph, в которой журналист утверждает, что у Зеленского осталось всего три месяца до того момента, как интерес к Украине со стороны Евросоюза угаснет, и на смену ему придут проблемы выживания в период зимних холодов.

– Страны Запада в настоящее время взвешивают, как с приближением зимы свести к минимуму ущерб подорванным экономикам, – считает Кемп.