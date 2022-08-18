ВОЗ: В мире подскочила смертность от коронавируса

В течение последнего месяца в мире отмечается резкое увеличение числа летальных случаев при заражении людей коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение последнего месяца в мире отмечается резкое увеличение числа летальных случаев при заражении людей коронавирусом. По словам главы Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, смертность подскочила на 35%.

По его заявлению, только за истекшую неделю жертвами коронавируса в мире стали порядка 15 тысяч человек. Глава ВОЗ назвал ситуацию неприемлемой.

– Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю, – сказал Гебрейесус.

Кроме того он предупредил, что с приближением холодов ситуация и с заболеваемостью, и со смертностью в мире будет ухудшаться, признав, что люди устали от коронавируса. Но, по его словам, это вовсе не означает, что «вирус устал от них».

Согласно данным ВОЗ, на данный момент доминирующим штаммом коронавируса в мире остается «омикрон» – он выявляется практически в 90% случаев заражения.

Медики в разных странах согласны с главой ВОЗ, кроме того, многие из них предупреждают, что перед началом большой волны COVID-19 страны накроют эпидемии сезонного гриппа.