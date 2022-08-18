Американский конгрессмен сравнил Дональда Трампа с Христом

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер, известный своей неоднократной и довольно жесткой критикой бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что некоторые «в сердце» сравнивают экс-главу Белого дома с Иисусом Христом.

– Для них, если вы даже выступаете против этого удивительного человека, Дональда Трампа, который явно несовершенен, вы выступаете против Иисуса, против их христианских ценностей, – цитирует Кинзингера The Hill.

В издании утверждают, что ранее конгрессмен получил письмо, подписанное членами семьи Трампа, в котором говорилось, что он, Кинзингер, присоединился к «армии дьявола», пойдя против своих христианских принципов. А ранее семья Трампа гордилась его успехами на политическом поприще. Неудивительно, что под «армией дьявола» подразумевались демократы и СМИ, тиражирующие фейковые новости.

Само письмо, по словам The Hill, было обусловлено тем, что именно Кинзингер призывал отстранить Дональда Трампа от занимаемой должности после событий 6 января и обвинений президента в том, что он спровоцировал штурм Капитолия.

Из-за своей работы в спецкомитете по расследованию нападения на Капитолий Кинзингер стал достаточно изолированным от других республиканцев, которые поддерживали Трампа, несмотря на все обвинения.

– Меня выгнали из моего племени, и это нормально, – заявил конгрессмен.