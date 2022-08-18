«Три топора», авианосец и безбашенный «Урал». Что смотреть на форуме «Армия-2022»

В четверг стартуют дни массового посещения форума «Армия-2022». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИНА С ЛОВУШКОЙ

- «Лепестку» для взрыва достаточно давления в 5 килограммов, - полковник Павел Ромашкин, начальник управления Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск, крутит в руках противопехотную мину. – Вы понимаете, да? Ребенок только ходить начал… Наступит, и все. По Женевской конвенции такие мины должны снабжаться механизмом самоуничтожения. Но у Украины огромный запас таких мин, запрещенных. Вот они и засыпают ими Донбасс. Будет лежать такой лепесток где-нибудь под кустом, пока на него кто-нибудь не наступит.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Мины-«лепестки» в парк «Патриот» привезли прямо с Донбасса. В рамках форума «Армия-2022» в Кубинке открылась выставка трофеев – позаимствованного у ВСУ вооружения. Посмотреть есть на что - рядом с лепестками – итальянские противотанковые, бельгийские и американские противопехотные мины… А вот советская МОН-50 с ловушкой для сапера: внутри вставлен дополнительный взрыватель, попытаешься вывернуть основной, рванет прямо в руках.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- А как понять, что внутри ловушка? – спрашиваю я.

- Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что мину вскрывали, - говорит Павел Ромашкин. – Но лучше, если есть возможность, подорвать на месте.

Посреди зала стоит американская гаубица М777, которую в войсках прозвали «Три топора». Конкретно эту пушку нацисты из ВСУ бросили в Лисичанске, до того она била по мирным жителям. Рядом с «топорами» - несколько тубусов со знаменитыми противотанковыми ракетами «Javelin» и «Nlaw», автоматы, пистолеты, винтовки со всего мира…

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

А вот военный джип «Мамба» производста ЮАР, он захвачен в селе Триполье ДНР. Рядышком немецкая саперная машина «Mine Wolf» из Мариуполя. А это беспилотники – впервые Минобороны выставило на обозрение публики турецкий «Byraktar-TB2», он сбит у населенного пункта Сватово. Был, конечно, помятый. Но наши умельцы его подправили.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Впрочем, не байрактаром единым полно украинское небо. Рядом представлен латвийский крылатый разведчик «Penguin», чуть дальше – несколько китайских дронов. А вот еще одно турецкое изделие, квадрокоптер «Herch». Он может нести небольшой боеприпас вроде гранаты и сбросить его в нужном месте. Не такими ли орудуют диверсанты в Крыму?

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

У выставки трофеев есть и уличная экспозиция. Здесь стоят три катера, украинцы затопили их в Бердянске и Мариуполе, а наши подняли и восстановили. Дальше БТРы, танки, бронетранспортеры… Многое украинцы бросили в рабочем состоянии, техника прибыла на Форум чуть ли не своим ходом. Только один транспорт, австралийский «Bushmaster», как сожгли в Триполье, так и привезли сгоревшим и поставили среди других экспонатов.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

АВИАНОСЕЦ «ВАРАН»

Форум «Армия» за последние годы разросся. Года 3-4 назад от входной группы до экспозиции нужно было идти, а теперь – пробираешься между броней, грузовиками, вертолетами и шатрами с разными видами армейских увеселений. Хочешь ножик побросать, в лазертаг пострелять? Или натянуть шлем виртуальной реальности? А может, подтянуться-отжаться, покрутиться на колесе для космонавтов? Что ж, пожалуйста…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самом центре стоит истребитель пятого поколения Су-57. Он хоть и ходит в новинках уже несколько лет, а успел попробовать себя в небе спецоперации. Здесь, на выставке, он стал фоном для селфи. Но если есть желание почувствовать себя пилотом, то в дальнем углу площадки есть пару отрезанных кабин пилота – иди да садись.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

На новой морской доктрине, в которой прописано строительство авианосцев, еще чернила не высохли, а корабелы уже представили проект. Невское проектно-конструкторское бюро в павильоне «Объединенной судостроительной компании» показало макет легкого авианосца «Варан», который может нести истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также беспилотники. «Варан» не атомный и не очень большой, по словам конструкторов, его можно построить сравнительно быстро и недорого.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Танк «Армата» ходит в новинках уже несколько лет. Мне даже показалось, что его с прошлого года не увозили. Нет, вру, год назад он стоял в другом месте. А вот рабочая лошадка – танк Т-90. Уже в первые два дня форума Минобороны заключило контракты на закупку этих танков, бронеавтомобилей «Тигр» и «Тигр-М», БТР-82А, а также на модернизацию еще одного танка Т-80БВ. Кроме того, армия закупит вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», «Элерон-3», «Иноходец» и «Орион».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГЛАЗА НА ЛИНИИ ФРОНТА

Беспилотники – это не только то, что летает. Они бывают водоплавающие, а бывают ездящие по дорогам. Беспилотные фуры пытался создать Илон Маск, но у него пока не очень получилось. А вот наши конструкторы на «Армии-2022» представили беспилотную машину «Урал», который стал одной из главных новинок форума.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Народ тут же прозвал этот грузовик «безбашенным» - потому что у него нет кабины. Капот есть, а дальше кузов, загруженный ящиками с патронами. Как объяснили производители, грузовик может ехать на удаленном управлении, а может и сам, по заданным координатам. Способен выбирать оптимальный путь и огибать препятствия. Но если упрется в стену, то остановится и будет подавать сигналы оператору.

- Такой грузовик может использоваться, например, для подвоза боеприпасов на передовую или для эвакуации раненых, - объяснил представитель завода.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

А вот беспилотники летающие я нашел не сразу. Есть гражданские БПЛА вертолетного типа, есть квадрокоптеры разных моделей. Но вот того, что сейчас нужно фронту, совсем немного. Стенд группы «Кронштадт», которая обычно выставляется широко и богато, на этот раз оказался совсем лаконичным, из изделий этой компании затерялся среди сухопутного железа одинокий разведывательно-ударный «Орион». Представители компании неофициально дали понять, что завод «Кронштадта» в Дубне сейчас в три смены собирает те самые «Орионы», так что не до выставок тут.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Производители еще одной рабочей лошадки, беспилотника «Орлан», тоже организовали весьма скромный стенд. «Орланы», если кто не в курсе, это главный беспилотник российской армии. Несколько последних лет его активно осваивали в частях по всей стране. Правда, «Орланы» не ударные, их удел - разведка.

- Наши беспилотники – это глаза на линии фронта, - говорит сотрудник питерского ООО «Специальный технологический центр», просивший не называть его имя. – Он малозаметный для радиолокационных станций, живучий, способный работать и днем, и ночью. Для артиллерии и авиации «Орлан-10» незаменим. Более низкие звенья, например, минометные группы, используют квадрокоптеры. У противника тоже есть квадрокоптеры, и они становятся большой проблемой. Мы специально разрабатываем средства борьбы с ними. Заметить квадрокоптер визуально можно только на расстоянии около 300 метров, а это может быть поздно, он уже передаст информацию. И потому сейчас есть потребность в специальных установках, которые могут обнаружить квадрокоптер за километр и больше. А обнаружив – посадить или сбить.