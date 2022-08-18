Минобороны: батальоны ВСУ утрачивают боеспособность

Ряды армии Украины неумолимо редеют. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны большую часть времени перечислял потери в живой силе ВСУ. Речь идет о подтвержденных потерях украинских националистов. Какие они на самом деле остается только догадываться.

«В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования. Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80-ти националистов и более 50-ти ранено», - перечислял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что «высокоточным оружием наземного базирования» поражен пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове, где было уничтожено более 90 боевиков. На пункте временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ были ликвидированы 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники, а на позициях 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, ликвидировано еще более 250 националистов.

После удара по харьковскому ДК «Железнодорожник», где по данным Конашенкова было ликвидировано 90 боевиков, украинская пропаганда заявила, что «российские войска нанесли удар по общежитию в Харькове, где проживали, в том числе, пенсионеры, дети и люди с нарушением слуха». Сейчас этот фейк силами блогеров обрастает «пострадавшими».

На самом деле в сети можно найти множество снимков, где украинские националисты и иностранные наемники с оружием позируют на фоне зданий ДК «Железнодорожник» и фургона с узнаваемой эмблемой - казаком и надписью «команда Сирко». Этот фургон также хорошо был виден со спутников и беспилотников. Но больше нет фургона и тех, кто позировал на его фоне.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражено: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили десять украинских беспилотников, три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области.

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