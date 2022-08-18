Почти 500 сотрудников МЧС борются с пожарами в Рязанской области

В работе задействовано 175 единиц техники, два вертолета и три самолета. Фото: МЧС России/ТАСС

По приказу главы МЧС России генерал-лейтенанта Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолёт амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и 2 самолёта Ил-76. Об этом журналисту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара (а именно с Рязанщины в столицу приносит смог) - составляет более 470 человек и 175 единиц техники, в том числе - высокой проходимости. МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров.

Глава МЧС Куренков летит в Рязань.