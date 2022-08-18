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Звезды18 августа 2022 9:33

Модные тенденции: «халатный» лук, пояс для чулок и триумфальное возвращение рейтуз

Молодые дизайнеры России показали свои коллекции на фестивале «Таврида. АРТ»
Оксана ФОМИНА
Оксана ФОМИНА
Молодые дизайнеры России показали свои коллекции на фестивале «Таврида. АРТ»

Молодые дизайнеры России показали свои коллекции на фестивале «Таврида. АРТ»

Фото: Оксана ФОМИНА

Местом для модного показа выбрали стройку университета креативных индустрий, который заработает в бухте Капсель, что близ Судака, уже на следующий год. Кажется, лучшей локации трудно и представить. С одной стороны - горы, свидетели множества исторических эпох, с другой - стрелы башенных кранов, устремленные в светлое креативное будущее.

Что же предлагают носить молодые дизайнеры? Они, смотря в будущее, используют опыт прошлого. Снова становятся актуальными вязаные вещи. Чем объемнее, чем ярче, тем лучше. Если завернуться в огромный вязаный кокон красного цвета, остаться незамеченной нет шансов. Любительницы вязать снова будут в тренде - любая вязаная вещь - гарантия успеха.

Фото: Оксана ФОМИНА

Триумфально возвращаются старые добрые рейтузы. А что? И красиво, и тепло! Наши бабушки были бы довольны. Правда теперь штрипки рейтуз (те самые полоски внизу, которые помогают держать рейтузы в натянутом состоянии) следует надевать прямо на обувь. Опять же, удобно: босоножки не улетят с ноги.

Фото: Оксана ФОМИНА

Удобство рулит во всем. Самая любимая вещь - домашних халат? Можно сшить такой же, только с перламутровыми пуговичками, то есть, из более дорогих тканей и с изысканной отделкой. Даже на ногах могут остаться тапочки-мюли, бабуши.

Не забыли дизайнеры и о столь любимом народом всей страны зверином принте. Теперь он принял кислотные оттенки.

Фото: Оксана ФОМИНА

Для тех, кто предпочитает провокационные женственные силуэты - комбинезоны с эффектным декольте и… пояс для чулок. Последний надевать можно на все - на пышную юбку или юбку-карандаш, на удлиненную футболку или на платье.

Фото: Оксана ФОМИНА

Завершал показ блок одежды из переработанных материалов. По словам Влада Лисовца, рубашки и брюки, созданные из отслуживших свое вещей, должны быть в гардеробе каждого модника!

Фото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

Шоу-бизнесМОДА