Модные тенденции: «халатный» лук, пояс для чулок и триумфальное возвращение рейтуз

Молодые дизайнеры России показали свои коллекции на фестивале «Таврида. АРТ» Фото: Оксана ФОМИНА

Местом для модного показа выбрали стройку университета креативных индустрий, который заработает в бухте Капсель, что близ Судака, уже на следующий год. Кажется, лучшей локации трудно и представить. С одной стороны - горы, свидетели множества исторических эпох, с другой - стрелы башенных кранов, устремленные в светлое креативное будущее.

Что же предлагают носить молодые дизайнеры? Они, смотря в будущее, используют опыт прошлого. Снова становятся актуальными вязаные вещи. Чем объемнее, чем ярче, тем лучше. Если завернуться в огромный вязаный кокон красного цвета, остаться незамеченной нет шансов. Любительницы вязать снова будут в тренде - любая вязаная вещь - гарантия успеха.

Фото: Оксана ФОМИНА

Триумфально возвращаются старые добрые рейтузы. А что? И красиво, и тепло! Наши бабушки были бы довольны. Правда теперь штрипки рейтуз (те самые полоски внизу, которые помогают держать рейтузы в натянутом состоянии) следует надевать прямо на обувь. Опять же, удобно: босоножки не улетят с ноги.

Фото: Оксана ФОМИНА

Удобство рулит во всем. Самая любимая вещь - домашних халат? Можно сшить такой же, только с перламутровыми пуговичками, то есть, из более дорогих тканей и с изысканной отделкой. Даже на ногах могут остаться тапочки-мюли, бабуши.

Не забыли дизайнеры и о столь любимом народом всей страны зверином принте. Теперь он принял кислотные оттенки.

Фото: Оксана ФОМИНА

Для тех, кто предпочитает провокационные женственные силуэты - комбинезоны с эффектным декольте и… пояс для чулок. Последний надевать можно на все - на пышную юбку или юбку-карандаш, на удлиненную футболку или на платье.

Фото: Оксана ФОМИНА

Завершал показ блок одежды из переработанных материалов. По словам Влада Лисовца, рубашки и брюки, созданные из отслуживших свое вещей, должны быть в гардеробе каждого модника!

Фото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами