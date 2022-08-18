Максим Закопайлов: “Как хакнуть систему и создать мобильную игру мечты"

В то время, как ежедневно в мире закрывается одна гейм-студия, команда разработчиков Максима Закопайлова набирает популярность. Первая игра Colonize: Transport Tycoon уже сумела сломать стереотипы о мобильных играх, за первый месяц перейти порог в 500 тысяч скачиваний и завоевала международное признание пользователей Google Play. Работу с российскими гигантами бизнеса и госсектора Максим Закопайлов променял на собственный проект. Пошел в ва-банк и не прогадал.

Максим Закопайлов закончил один из крупнейших высших учебных заведений России - Воронежский госуниверситет. Несмотря на то, что мобильную разработку на кафедре программирования не преподавали, Максим считает, что это важный этап в его становлении, как эксперта разработчика в IT-сфере.

“Я искал вуз, в котором мне будет интересно, и не ошибся в выборе. У меня были молодые преподаватели, но они были практиками. Они работали в крупных IT компаниях и имели практический опыт разработки. Потому я взял от них очень много. Сейчас очень много информации для самообразования и разработка стала очень простой, в целом знать ничего не нужно. Но при разработке каких-то сложных систем Junior-разработчики теряются. Я же получил базу компьютерных наук, Computer Science. Благодаря академическим знаниям я могу легко справиться с любым языком, фреймворком. И кажется, для меня нет невыполнимых задач.”

Первый опыт

Бакалавр компьютерных наук уже тогда хотел заниматься мобильной разработкой и даже защищал свой первый стартап - приложение для резервирования мест в ресторанах и заказа блюд из меню. После вуза, как и многие выпускники, Максим устроился системным администратором. Но очень быстро осознал, что эта работа далека от его мечты. И стал искать заказы на аутсорс для разработчиков мобильных приложений.

“Вот я получил свой первый заказ - приложение для интернет-магазина “Книжная Радуга”. Надо было сделать читалку. Надо было, чтобы их было удобно читать на платформе windows phone. У меня не было никакого опыта. Но заказчику я сказал, что справлюсь. И справился с успехом.”

Молодой и инициативный специалист заинтересовал лидера рынка мобильных приложений ID East. И уже после первого собеседования они предложили Максиму возглавить отдел разработки.

“Компания развивалась, расширялась. Было много заказов и мало рук. На собеседовании спросили, есть ли у меня еще такие ребята, как я. Сказал, найду. И уже через несколько дней я собрал команду из пяти человек. Четверо из них были мои однокурсники. Мы получили свой первый заказ и приступили к работе. Помимо менеджмента, я занимался разработкой.”

Hard skills

В ID East Максиму удалось прокачать навыки разработчика и руководителя. Ему удалось поработать с такими крупными заказчиками как Сбербанк, Газпром, Аптека.ру и зарекомендовать себя в IT-сфере как профессионала.

“Получил заказ для газеты “Советский спорт”. Одна команда делала Android версию, а моя команда разработала Windows версию. Мы справились с задачей не только в два раза быстрей, но и качественно. Проект был суперклассный и без багов.”

Больше пяти лет Максим набирался опыта как лидер, IOS-разработчик, product manager в крупнейших IT компаниях. За это время Максим Закопайлов составил серьезную конкуренцию соцсетям. На аутсорсе он запустил проект «Noomeera». В первый же месяц приложение скачало более полутора млн человек – были популярнее «VK» в рейтинге App Store в России.

“Это социальная сеть для автолюбителей. Задание на тот момент было технически сложным, и не знаю тех, кто мог его сделать. Но мы справились в короткий срок. Но на этом наша работа не закончилась. Звонит заказчик и говорит: помогайте! У нас серваки не выдерживают! Пришла большая аудитория. Миллион за месяц! Была большая нагрузка на сервера. Приходилось придумывать, как распределить нагрузку. Сейчас это простая и тривиальная задача. Но 9 лет назад это мало кто умел. “

Первый хакатон

Команда Максима еще долго занимались поддержкой и развитием этого проекта. Пока у “Номеров” не сформировалась своя команда. После чего было много заказов сделать что-то подобное. Так что на счету Максима много социальных сетей.

В 2015 году со своей командой разработчиков Максим присоединился к компании “Мануфактура”. От главы мобильной разработки он быстро дорос до руководителя технического отдела. С командой единомышленников он принял участие в международном соревнованим разработчиков Junction в Финляндии и организовал первый хакатон в Воронеже.

“Мы хотели хакнуть систему с поиском кандидата на бэкенд. Я предложил, давайте соберем всех крупных разработчиков, посмотрим, кто из них напишет классный код, и найдем нужного нам специалиста. Как соберем? - устроим хакатон. Чтобы пришли реально крутые чуваки, надо устроить реально крутой хакатон с реально крутыми призами.”

Получилось событие, о котором говорил не только весь Воронеж, но и вся страна. Максиму со своей командой удалось привлечь крупных партнеров. И призовой фонд соревнования мобильных разработчиков составил 350 тысяч рублей. На тот момент такого не могла себе позволить даже столица страны. Мало того, что Максиму таким образом удалось устроить революцию на рынке труда в IT-сфере, следуя его примеру, многие регионы стали организовывать хакатоны.

Проекты

Рос опыт, росли амбиции. Максиму Закопайлову захотелось делать не только проекты на заказ, но и собственные. Так появился Boller App. Любовь к баскетболу привела к идее создать социальную сеть для баскетболистов. Благодаря этому приложению пользователи могут найти площадку и компанию для игры.

“Проект Boller App помог познакомиться с баскетболистами со всего мира. Я стал дружить с федерацией баскетбола, с ее генеральным директором и известным баскетболистом Андреем Кириленко. Однажды на баскетбольной площадке встретил парня, который переехал в Россию из Германии. Он тоже любил баскетбол, но не знал, где поиграть. Увидел в моем приложении, что здесь кто-то играет и пришел. Благодаря проекту он смог продолжить играть в баскетбол в России.”

Еще одним уникальным проектом стало приложение OutLaught. Максим собрал в этом проекте большую часть мировых трендов в разработке социальных сетей: общение в микрогруппе, приватность, анонимность, защита конфиденциальности. Идейным вдохновителем приложения стала жена Максима - практикующий психолог.

“За 8 лет практики она поняла, что многие люди не умеют поддерживать человека в трудной ситуации. В частности, потому не могут и поделиться личными проблемами с окружающими. Хотелось создать среду, в которой люди могут не только анонимно выговориться, но и получить правильные слова поддержки. Для этого психологи разработали специальные шаблоны, слова и эмодзи”.

Мобильный продукт

Развиваясь в направлении разработки мобильных приложений, росли знакомства, укреплялись связи. В том числе за границей. Даже сейчас Максим Закопайлов как технический директор помогает развиваться одному крупному американскому проекту. Правда, разглашать детали пока не может по контракту. Зато с гордостью уже рассказывает о завершенной работе. В 2017 году Максим наблюдал, как один из его стартапов приобретает маркетинговая платформа OLAmobile за рекордную сумму.

“Я разрабатывал основной продукт для немецкой компании IconPeak. В итоге этот стартап помог компании увеличить свое присутствие в сфере мобильного маркетинга и совершить одну из крупнейших сделок на 10 млн долларов.“

В какой-то момент Максим Закопайлов понял, что хочет большего, чем воплощать в жизнь чужие идеи. У него родился сын. А сын должен гордиться отцом. Максим решил, сейчас или никогда. В 2020 году он собрал команду профессионалов и запустил собственную гейм-студию.

“В гейм-студии я не занимаюсь только кодом. Если ребята скажут, что им не хватает рук, я залезу туда. Моя задача - решить всю неопределенность, которая появляется в нашей компании. А неопределенности в бизнесе много: неопределенность с инвестициями, с зарплатами, с паблишингом, с платформой, с аналитикой…миллион неопределенностей. Это все на мне”.

Максим оценил рынок мобильных приложений и обнаружил, что на платформах крайне скудно представлен жанр экономических стратегий. Было решено исправить ситуацию. Так появилась первая игра гейм-студии Максима Закопайлова Colonize: Transport Tycoon. Уже в первый месяц добычей, производством и перевозкой ресурсов разным типом транспорта в телефоне занималось больше 500 пользователей, которые скачали приложение.

“Самое дорогое – это чувствовать признание даже не от коллег, а от пользователей. Полмиллиона скачиваний, положительные отзывы, средний балл в магазине приложений 4,6. И еще один фидбэк от юзеров - заработок. Если нам не платят, значит делаем что-то не так. Судя по результатам, пока делаем все как надо.”

Студия Максима Закопайлова не только живет и развивается уже 2 года, но и строит большие планы. С таким опытом и желанием творить у Максима есть все шансы построить сказочный бизнес на мобильных играх и даже стать “единорогами” в IT-сфере.