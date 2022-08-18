Минобороны: США собрались разыграть на Запорожской АЭС «ядерный спектакль со спецэффектами»

Эксперты США убаюкивают прогнозами, что военная провокация на украинской атомной станции несет минимальные риски распространения радиации на территории стран Европы. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Похоже, что Украина доживает считанные часы. Западные спецслужбы используют поездку (с 17 по 19 августа) Генерального секретаря ООН Гутерриш (посетит город Одессу) для запланированной провокации.

«К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы. Все это, по их замыслу, должно явиться следствием военных действий Вооруженных Сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта», - заявил на прошедшем брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант пояснил, что для провокации на Запорожской АЭС объединенной группировки войск «Днепр» развернуты посты радиационного наблюдения, а 100 процентов военнослужащих обеспечены средствами РХБ защиты, которые были закуплены Киевом еще весной этого года.

«В частности, подразделениям 44 отдельной артиллерийской бригады к 19 августа приказано быть готовым к действиям в условиях радиационного заражения местности. Туда же, в район Запорожской АЭС, перебрасываются подразделения 704 отдельного полка РХБ защиты ВСУ», - отметил Кириллов.

По его словам нанесение артиллерийских ударов по ЗАЭС планируется из городских кварталов города Никополь.

««Данный «спектакль» будет сопровождаться оповещениями населения о повышении радиационного фона и другими «спецэффектами». Инсценировка проводится в интересах оказания влияния на Генерального секретаря ООН и международное сообщество для прикрытия выгодных для Киева решений», - подчеркнул в своем выступлении Кириллов.

Примечательно, что США не только замалчивают факты обстрелов АЭС на Украины, но и способствуют возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы. Они не только поставляют мощную артиллерию, но выпускают заключения специалистов американского агентства по контролю над вооружением и разоружением (город Вашингтон, штат Колумбия) и ряда других подобных учреждений западных стран, что возникновение масштабной катастрофы при попадании снарядов в Запорожскую АЭС «представляется маловероятным». Мол, что толщина бетонных укрытий ядерных реакторов «составляет 10 метров, кроме того, станция проектировалась и строилась с учетом необходимости преодоления последствий таких инцидентов, как падение гражданского самолета».

«Вместе с тем не исключается, что прямое попадание крупнокалиберных артиллерийских снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива приведет к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 км, а аварийная ситуация на ядерном реакторе максимум – до 30 км. При этом подчеркивается, что риски распространения радиации на территории стран Европы оцениваются как минимальные», - говорится в заключении американских экспертов.

«Хотелось бы напомнить Секретариату ООН и всему мировому сообществу, что принципиальной причиной аварий на Чернобыльской станции и АЭС Фукусима, несмотря на то, что в первом случае было проведение экспериментов с ядерным реактором, а во втором случае – землетрясение и цунами, – это выход из строя систем обеспечения, нарушение энергоснабжения, частичное и полное обесточивание систем охлаждения, что привело к перегреву ядерного топлива и разрушение реактора», - отметил представитель Минобороны.

По данным военного ведомства России «конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных Сил России в ядерном терроризме».

Но все может пойти по худшему и весьма неуправляемому сценарию: из-за действий ВСУ на Запорожской АЭС при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов произойдет перегрев активной зоны и как следствие разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.

По мнению военных экспертов такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается и прогнозом ряда Европейских профильных организаций.

В Минобороны сделали заявление, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, «может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начиная с 18 июля 2022 г. станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 18 августа 2022 г. осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе.

Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения г. Энергодара.

КСТАТИ

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС загрязнению радиоактивными изотопами подверглась территория более 20 европейских стран. От прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, зафиксировано десятки тысяч случаев генетических уродств у новорожденных и сотни тысяч – онкологических заболеваний. Не считая последствия принудительной эвакуации, до 100 тыс. человек и более 5,5 млн. человек получили повышенную дозу радиации. На АЭС Фукусима только на первый взгляд может показаться, что последствия незначительные. Поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки.