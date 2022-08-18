ФСБ: В России задержаны восемь террористов из числа мигрантов

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Фото: Кадр видео

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Красноярске, Москве, Новосибирске пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии.

- Деньги отправляли на оружие, - признался один из задержанных.

Установлено, что члены ячейки осуществляли финансирование терструктуры, действующей в Сирии, а также призывали других мигрантов к совершению преступлений террористического характера на территории России.

При задержании у членов террористической организации нашли телефоны, электронные носители информации и банковские карты, которыми они пользовались при отправке средств террористам.

Напомним, днем ранее стало известно о подобной операции в Джанкой и Ялте. Там были задержаны шесть экстремистов, что занимались вербовкой мусульман в ряды запрещенной международной террористической организации.

Задержанные причисляли себя к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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«В международном аэропорту Кишинева Республики Молдова состоялась выдача российской стороне гражданина Азербайджана Алиева Вусала Вахида оглы, обвиняемого в убийстве и других тяжких преступлениях. По имеющейся информации, фигурант участвовал в перестрелке в одном из кафе города Шлиссельбурга Ленинградской области в феврале 2021 года, в ходе которой погиб человек», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алиев обвиняется в хранении оружия, убийстве и совершении других преступлений. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче, компетентные органы Республики Молдова передали обвиняемого российским коллегам.