Эрдоган во Львове предложит организовать переговоры России и Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган буквально за пару последних месяцев превратился в главного европейского миротворца. После того, как прямые переговоры между Москвой и Киевом окончательно прекратились, все контакты идут через Анкару.

Сегодня глава Турции полетел во Львов на встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Турецкие СМИ пишут, что поездка была запланирована давно, еще до визита Эрдогана в Сочи. Пока Запад пытается устроить Владимиру Путину бойкот, политик из Анкары наоборот сохраняет связи со всеми.

Официально Эрдоган отправился на Украину, чтобы обсудить зерновой экспорт. Для Турции это больной вопрос, потому что до спецоперации она была одним из главных покупателей пшеницы с юга Украины.

Но источники сообщают, что вторая цель визита: найти дипломатические средства прекращения стрельбы. Правда, пока не похоже, чтобы Киев был готов вернуться к переговорам.

- Переговорный процесс сейчас мог бы означать только то, что РФ победила, - заявил на днях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что разговор может быть только об обмене пленными.

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