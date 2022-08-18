Колокольцев: Западные страны потворствуют экстремизму и неонацизму

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в четвертом Совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Глава МВД России назвал недопустимым использование террористов, экстремистов в политических целях и подобное проявление «двойных стандартов»: «Западные страны сегодня напрямую потворствуют экстремизму, в частности, неонацизму. Накачивая украинских праворадикалов оружием, они безответственно создают условия для притока террористов и экстремистов всех мастей на Украину, а также перепродажи украинскими национал-радикалами западных вооружений на «черных рынках».

Владимир Колокольцев призвал партнеров по Шанхайской организации сотрудничества продвигать системную работу по противодействию распространению пропаганды всех без исключения видов экстремисткой идеологии, подпитывающей терроризм, в том числе в информационном пространстве.

По словам Владимира Колокольцева, в рамках ШОС удается выработать сбалансированные подходы к антиэкстремистской проблематике, учитывая национальный опыт и законодательство государств-участников.

Колокольцев в своем выступлении поблагодарил МВД Республики Узбекистан и лично Пулата Бобожонова за организацию мероприятия и выразил уверенность, что оно придаст дополнительный импульс решению глобальных вопросов обеспечения безопасности с учетом складывающихся геополитических реалий. После чего отметил, что «несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран», Россия продолжает последовательно выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, в том числе с государствами – членами ШОС.