Сильнее всего подорожали тетради и ручки: Росстат посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

В Росстате подсчитали, сколько теперь стоит собрать первоклашку к 1 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росстате подсчитали, сколько теперь стоит собрать первоклашку к 1 сентября. Сборы в школу отнимут у родителей в среднем 26,8 тыс. рублей, если у них девочка. И 22,3 тыс. рублей, если учиться отправляют мальчика. В среднем, если сравнивать с прошлым годом, подорожание составило от 11 до 14%.

Как отмечают в Росстате, больше всего подорожали тетради и альбомы. Но в общем объеме затрат их доля не такая большая. А вот сильнее всего отразилась на стоимости набора цена на смартфон. Он теперь стал обязательным атрибутом. И подорожал на 21%. Средняя цена на Android-смартфон в России - сейчас 10 376 рублей.

Чтобы сэкономить, эксперты советуют покупать вещи на маркетплейсах. Там можно выбрать наиболее выгодную цену. А за более дешевыми канцтоварами лучше отправиться в офлайн-гипермаркеты. В ассоциации АКОРТ заявили, что тетради, ручки и остальная канцелярка там стоит на 19% дешевле, чем год назад. Федеральные сети закупают все большими объемами и делают большие скидки. Расчет тут прост. Если человек пришел в гипермаркет, то с одними тетрадками и фломастерами точно не уйдет. Что-нибудь обязательно прилипнет. А скорее всего целая тележка.

СПРАВКА "КП"

В базовый «набор первоклассника» входит девять видов одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек (всего - 22 вещи). Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в «набор первоклассника» входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ