Билайн начал покупать старые смартфоны: как выгодно продать свой гаджет

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На сайте билайна появилась возможность продать свой старый смартфон. Больше не нужно складировать неиспользуемые гаджеты про запас, куда выгоднее получить за них деньги. Тем более что это можно сделать не выходя из дома. Специалист приедет по адресу, который вы укажете.

Реализовать можно подержанные телефоны iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и прочие марки. Кроме того, есть опция продать устаревший планшет, ноутбук, умные часы, беспроводные наушники и другие устройства.

Оформить заявку на выкуп гаджета можно онлайн. Цена, по которой у вас приобретут устройство, будет указана после заполнения основных характеристик (см. рубрику «Пошаговая инструкция»). Если предложенная стоимость устраивает, к вам в течение двух часов приедет мастер. Если заявку оставили ночью, тогда специалист приедет на следующий день. Мастер посмотрит устройство и рассчитается наличными. Кроме того, клиентам подарят промокод, чтобы новый телефон или аксессуары можно было приобрести со скидкой.

Новая услуга действует в Москве и Санкт-Петербурге.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Оставить заявку на выкуп телефона можно на официальном сайте оператора.

Далее выбираете опцию «Выездной выкуп».

Указываете бренд смартфона, модель, его основные характеристики и состояние телефона.

Цена за телефон будет рассчитана онлайн.

СПРАВКА «КП»

Выкупом смартфонов, планшетов и других гаджетов билайн занимается совместно с с сервисом «ДамПродам», который специализируется на быстром выкупе техники и предлагает одни из самых высоких выкупных цен на рынке.

Чаще всего россияне продают подержанные смартфоны iPhone. Их доля выкупа 60%. Кстати, с апреля по июнь самыми популярными моделями для продажи были iPhone 12 и iPhone 11, средний чек на выкуп составил 45 тысяч рублей. Далее по популярности на вторичном рынке идут телефоны Samsung, Xiaomi и Huawei.