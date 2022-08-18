Профессор, инфекционист Николай Малышев: После ковида смог переносится хуже

Профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» инфекционист, д.м.н. Николай Малышев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара и смог, который идет на Москву от пожаров в Рязанской области, могут серьезно повлиять на тех, кто в тяжелой форме перенес ковид или болеет им сейчас. Об этом KP.RU рассказал профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» инфекционист, д.м.н. Николай Малышев.

- Смог негативно воздействует и на легкие, и на сердечно-сосудистую систему, - поясняет профессор. - А после ковида эти органы и без того ослаблены. Болеющим сейчас смог тоже может ухудшить ситуацию, течение болезни. Я рекомендую всем переболевшим уехать в то место, где смог не так ощутим, сменить дислокацию. Если такой возможности нет, то желательно всем больным не только после ковида, но и в том числе с хроническими заболеваниями, как можно реже появляться на улице, сидеть дома, чаще проводить влажную уборку, чаще принимать душ, промывать слизистые. Пользоваться кондиционерами или вентиляторами, чтобы реже открывать окна. К сожалению, мы отмечали повышение смертности среди хронических больных после смога в 2010 году, когда в Москве несколько недель было буквально невозможно дышать. Поэтому сейчас очень важно соблюдать рекомендации лечащих врачей, делать все, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия. Проконсультируйтесь со своим доктором. И обращайте внимание на одышку, учащенное сердцебиение и любой другой непривычный вам симптом. Если вам тяжело дышать, вызывайте «скорую».

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