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18 августа 2022 13:10

Профессор, инфекционист Николай Малышев: После ковида смог переносится хуже

У переболевших или болеющих сейчас задымленность может спровоцировать еще более серьезное течение болезни
Анна КУКАРЦЕВА
Профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» инфекционист, д.м.н. Николай Малышев.

Профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» инфекционист, д.м.н. Николай Малышев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара и смог, который идет на Москву от пожаров в Рязанской области, могут серьезно повлиять на тех, кто в тяжелой форме перенес ковид или болеет им сейчас. Об этом KP.RU рассказал профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» инфекционист, д.м.н. Николай Малышев.

- Смог негативно воздействует и на легкие, и на сердечно-сосудистую систему, - поясняет профессор. - А после ковида эти органы и без того ослаблены. Болеющим сейчас смог тоже может ухудшить ситуацию, течение болезни. Я рекомендую всем переболевшим уехать в то место, где смог не так ощутим, сменить дислокацию. Если такой возможности нет, то желательно всем больным не только после ковида, но и в том числе с хроническими заболеваниями, как можно реже появляться на улице, сидеть дома, чаще проводить влажную уборку, чаще принимать душ, промывать слизистые. Пользоваться кондиционерами или вентиляторами, чтобы реже открывать окна. К сожалению, мы отмечали повышение смертности среди хронических больных после смога в 2010 году, когда в Москве несколько недель было буквально невозможно дышать. Поэтому сейчас очень важно соблюдать рекомендации лечащих врачей, делать все, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия. Проконсультируйтесь со своим доктором. И обращайте внимание на одышку, учащенное сердцебиение и любой другой непривычный вам симптом. Если вам тяжело дышать, вызывайте «скорую».

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