Владимир Машков - об Арнольде Шварценеггере: "Никогда в жизни этот камень с глазами не сможет понять русского человека!"

На фестивале "Таврида", который четвертый день гремит в крымской бухте Капсель, Владимир Машков собрал огромную армию поклонников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фестивале "Таврида", который четвертый день гремит в крымской бухте Капсель, Владимир Машков собрал огромную армию поклонников. На его выступление о том, как сегодня жить и работать в России, набилось столько народу, что не хватило стульев: сидеть пришлось прямо на полу, между снующих туда-сюда операторов, которые филигранно вальсировали вокруг сотен рук, ног и горящих глаз.

За час своей пылкой речи Машков успел ответить всего на два вопроса из зала. Когда актер начинал говорить, остановить его было невозможно: одним (например, молодым актерам) Владимир Львович раздавал "волшебные пендели", другим пенял за незнание физиологии и сигнальных систем Павлова, третьих щедро хвалил - в частности за то, что не стремятся из провинции уехать в Москву.

В какой-то момент речь зашла о разной языковой культуре. Мол, у американцев интонации идут вверх, у русских, наоборот, вниз. И по мнению Машкова, никто из уехавших в Штаты российских актеров не сможет органично вжиться в новый языковой код. Также как и американцы никогда не смогут убедительно сыграть русских.

За час своей пылкой речи Машков успел ответить всего на два вопроса из зала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот назовите мне хотя бы одного английского или американского актера, который хорошо сыграл русского человека? - задал Машков вопрос на засыпку.

- Арнольд Шварценеггер, - робко послышалось из зала, на что артист тут же вышел из себя.

- Что-о-о-о? Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! - резко выпалил Владимир Машков. - Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана... Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!

Кроме того, артист привел яркий пример, как он провёл американцев много лет назад. Когда Машкова позвали на пробы в Голливуд, он, совершенно не владея языком, специально читал английский текст с русской "заниженной" интонацией, чтобы звучало устрашающе. Это сработало.

- Они вроде понимали, о чем я говорю. Но не понимали, с какой целью, - отметил артист и добавил, что это произвело нужный эффект: русского артиста позвали в Штаты, моментально оформив ему грин-карту. Впрочем, в Америке Машков все равно не задержался.