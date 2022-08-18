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18 августа 2022 13:00

Владимир Машков - об Арнольде Шварценеггере: "Никогда в жизни этот камень с глазами не сможет понять русского человека!"

Народный артист России Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера "камнем с глазами"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
На фестивале "Таврида", который четвертый день гремит в крымской бухте Капсель, Владимир Машков собрал огромную армию поклонников.

На фестивале "Таврида", который четвертый день гремит в крымской бухте Капсель, Владимир Машков собрал огромную армию поклонников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фестивале "Таврида", который четвертый день гремит в крымской бухте Капсель, Владимир Машков собрал огромную армию поклонников. На его выступление о том, как сегодня жить и работать в России, набилось столько народу, что не хватило стульев: сидеть пришлось прямо на полу, между снующих туда-сюда операторов, которые филигранно вальсировали вокруг сотен рук, ног и горящих глаз.

За час своей пылкой речи Машков успел ответить всего на два вопроса из зала. Когда актер начинал говорить, остановить его было невозможно: одним (например, молодым актерам) Владимир Львович раздавал "волшебные пендели", другим пенял за незнание физиологии и сигнальных систем Павлова, третьих щедро хвалил - в частности за то, что не стремятся из провинции уехать в Москву.

В какой-то момент речь зашла о разной языковой культуре. Мол, у американцев интонации идут вверх, у русских, наоборот, вниз. И по мнению Машкова, никто из уехавших в Штаты российских актеров не сможет органично вжиться в новый языковой код. Также как и американцы никогда не смогут убедительно сыграть русских.

За час своей пылкой речи Машков успел ответить всего на два вопроса из зала.

За час своей пылкой речи Машков успел ответить всего на два вопроса из зала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот назовите мне хотя бы одного английского или американского актера, который хорошо сыграл русского человека? - задал Машков вопрос на засыпку.

- Арнольд Шварценеггер, - робко послышалось из зала, на что артист тут же вышел из себя.

- Что-о-о-о? Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! - резко выпалил Владимир Машков. - Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана... Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!

Кроме того, артист привел яркий пример, как он провёл американцев много лет назад. Когда Машкова позвали на пробы в Голливуд, он, совершенно не владея языком, специально читал английский текст с русской "заниженной" интонацией, чтобы звучало устрашающе. Это сработало.

- Они вроде понимали, о чем я говорю. Но не понимали, с какой целью, - отметил артист и добавил, что это произвело нужный эффект: русского артиста позвали в Штаты, моментально оформив ему грин-карту. Впрочем, в Америке Машков все равно не задержался.

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