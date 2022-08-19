Культурный план Даллеса: как ЦРУ использовало Пастернака и Солженицына для борьбы с СССР

Газета The Times назвала книгу «захватывающей историей об опасных манипуляциях совсем недавнего времени». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская журналистка и специалист по новейшей истории Фрэнсис Стонор Сондерс выпустила 400-страничную книгу «ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны». Газета The Times назвала ее «захватывающей историей об опасных манипуляциях совсем недавнего времени». Оказывается, помимо вербовки агентов и свержения неугодных режимов рыцари плаща и кинжала из Лэнгли вели упорную и строго засекреченную борьбу за умы и сердца людей во многих странах и в самой Америке, используя для этого авторитет писателей, художников, музыкантов с мировыми именами. Причем сами мастера искусства об этом, как правило, даже не догадывались.

БИТВА ОРКЕСТРОВ

Есть расхожее мнение, что после окончания Второй мировой войны нахрапистая американская массовая культура хлынула в Европу, мгновенно подмяв под себя едва очухавшийся от гитлеризма Старый Свет. Однако, как показывают ставшие достоянием гласности документы правительственных ведомств США, в конце 40-х годов американцам пришлось яростно защищаться, отражая масштабную культурную атаку, начатую Советским Союзом. «СССР предпринял очень многое для того, чтобы сделать культурный вопрос центральным в холодной войне, - пишет Сондерс. - Сталинский режим сосредоточил усилия на достижении победы «в битве за человеческие умы. Америка была в этом совершенно неопытна». С этим были согласны и сами сотрудники только что созданного ЦРУ. «Разве можно здесь кого-либо впечатлить, выставляя в витринах с целью прославления американского образа жизни изделия из нейлона, произведенные в Соединенных Штатах?», - задавался вопросом в своем докладе руководству маскировавшийся под журналиста разведчик Том Брейден. - Если мы собираемся чего-то достичь, надо показывать лучшее».

Том Брейден. Фото: ru.wikipedia.org

Как это нужно делать, наглядно демонстрировала Москва. И ведь здорово у нас тогда получалось! В 1947 году СССР открыл в центре Берлина советский Дом культуры, мгновенно ставший центром притяжения десятков тысяч немцев. Один из служащих британского культурного ведомства с завистью сообщал, что событие «превзошло все, что делали другие союзники, и совершенно отодвинуло в тень наши жалкие попытки в этой области. Это очень поможет нейтрализации идеи, что русские нецивилизованны».

Неистовый восторг берлинцев вызвала подготовленная советскими исполнителями блестящая постановка оперы Глюка «Орфей и Эвридика». А потом пошли аншлаги на «Евгении Онегине», «Риголетто»...

В ЦРУ заволновались - инициатива уходила из рук. Руководство разведки сумело убедить конгресс в необходимости выделить деньги на открытие в Берлине Американского дома, где могли бы проходить культурные мероприятия с «Америкой в качестве главной темы». Так вышло, что первыми, кто скрестил шпаги в невидимом бою, стали музыканты. На слэнге цереушников это получило название «битва оркестров». В Берлине, Париже, других европейских столицах зазвучали в исполнении американских музыкальных коллективов десятки концертов, симфоний, опер. Американцы устроили концерт известного немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера. И не беда, что еще недавно он был обласкан нацистской партией. Многие из тех деятелей искусства, кто сотрудничали с гитлеровцами, были с радостью приняты под знамена Запада. Как выразился один из сотрудников ЦРУ, отвечавший за этот подбор, Гарри Розицке: «Это было нашим внутренним делом - использовать любого ублюдка, если тот был антикоммунистом».

ЛУЧШАЯ ПРОПАГАНДА - ЕЕ ОТСУТСТВИЕ

В конце 40-х - начале 50-х годов прошлого века в Вашингтоне были приняты несколько сверхсекретных директив, дававших ЦРУ право на проведение тайных операций против СССР и его союзников. В них подчеркивалось, что ведение пропаганды надлежит «спланировать и осуществить таким образом, чтобы любое участие правительства США в ней было неочевидно для непосвященных». Сумма в 34 миллиона долларов, потраченная на психологическую войну в 1950 году, должна была быть увеличена в четыре раза в течение ближайших двух лет.

«ЦРУ по сути действовало как Министерство культуры Америки, - пишет Фрэнсис Стонор Сондерс. - Было создано предприимчивое сообщество благотворительных фондов, коммерческих корпораций и других учреждений и лиц, которые работали в тесном взаимодействии с шпионским ведомством с целью обеспечить прикрытие и выделение средств на секретные программы в Западной Европе. Вдохновителем консорциума был Аллен Даллес». В 1976 году специальный комитет, созданный для изучения разведывательной деятельности США, докладывал, что только в течение 1963–1966 годов 164 фондами США было выдано 700 грантов на сумму более 10 тысяч долларов США каждый. Не менее 108 из них полностью или частично финансировались ЦРУ.

Британская журналистка, историк Фрэнсис Стонор Сондерс. Фото: YouTube

Например, инструментом для сбора средств Комитета «Свободная Европа» был подставная организация «Крестовый поход за свободу». Ведущим представителем и пропагандистом проекта являлся молодой актер по имени Рональд Рейган.

Большинство получателей грантов из числа западных деятелей искусства, в том числе - с русскими корнями, понятия не имели, кто на самом деле оплачивает их творчество. Композитор Игорь Стравинский, живший в эмиграции и не жаловавший коммунистов, получил за исполнение своей «Весны священной» Бостонским симфоническим оркестром несколько тысяч долларов, будучи уверенным, что деньги поступили из благотворительного фонда. Еще один композитор, Дмитрий Набоков, кузен писателя Владимира Набокова, какое-то время сам сотрудничавший с ЦРУ, потом писал в своих мемуарах: «Что любопытно, вопрос денег никогда у меня не возникал. Я стал об этом задумываться, потому что трудно представить себе американские профсоюзы, финансирующие грандиозные фестивали современного искусства не только в Америке, но и в Париже и других местах... Даже в своих самых смелых предположениях я не мог ожидать, что «фестиваль моей мечты» будет спонсирован шпионским учреждением Америки. Я также не знал, что мой перелет первым классом в Париж будет оплачивать ЦРУ через представителя европейского профсоюза».

КНИЖКИ С ПОДВОХОМ

Штабом ЦРУ на поприще искусств стала организация «Конгресс за свободу культуры» с отделениями в 35 государствах, десятками изданий и программ. Она была создана по инициатеве Аллена Даллеса якобы от имени группы общественных деятелей и служила фасадом «культурной близости» США и Европы. Одним из направленией ее деятельности было издание книг, прославляющих Америку и уничижающих Советский Союз. ЦРУ помогало определенным авторам, писавшим «правильные вещи», издавать десятки всевозможных томов, либо напрямую возмещая им расходы на публикацию, либо гарантируя (понятное дело, через очередной фонд) покупку достаточного количества экземпляров, чтобы сделать книгу окупаемой.

«Книги отличаются от всех других средств пропаганды», - писал начальник Отдела тайных операций ЦРУ, - «в первую очередь потому, что одна книга может изменить отношение читателя и его дальнейшие действия до такой степени, какой невозможно достичь с помощью другого средства». Цель этой работы была сформулирована так: «добиваться издания книг и их распространения за рубежом, руководствуясь оперативными соображениями, независимо от рентабельности этих книг». В 1977 году «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что ЦРУ было причастно к изданию по крайней мере тысячи самых разных томов. Среди наиболее масштабных проектов было издание на русском языке «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, сочинений Александра Солженицына. Литература доставлялась в книжные магазины, расположенные рядом с советскими посольствами или местами, где могли бывать туристы из СССР. Владельцам магазинов разрешали продавать книги с хорошей скидкой, выплачивая им разницу их фондов ЦРУ. Но существенного успеха эта деятельность не принесла.

Писатель Александр Солженицын, 1974 г. Фото: EAST NEWS

Зато в самих США во времена маккартизма ЦРУ поспособствовало травле многих американских писателей левого толка или тех, кто писал о социальных язвах капитализма, их книги изымались из библиотек. Такая участь постигла произведения Джона Стейнбека, Тома Пейна, Джона Рида, нобелевского лауреата Уильяма Фолкнера. Когда Эрнест Хемингуэй пожаловался своим друзьям о слежке со стороны спецслужб, они подумали, что тот оторвался от реальности. Однако дело, рассекреченное в середине 1980-х, подтвердило подозрения Хемингуэя: за ним следили более 25 лет.

ПЕРЕДЕЛАННЫЕ АНТИУТОПИИ

Британская исследовательница с удивлением отмечает, что ЦРУ почему-то очень долго раскачивалось с применением главного пропагандистского оружия Америки середины ХХ века - голливудского кино. На каннском кинофестивале 1951 года не было ни официальной делегации руководителей из США, ни сценаристов или актеров американского кинематографа. А СССР направил заместителя министра кинематографии, а также известного режиссера Всеволода Пудовкина, который сделал блестящий доклад о советских достижениях.

Реабилитироваться цереушники решили с помощью Джорджа Оруэлла. Начали с изготовления полнометражного мультипликационного фильма по роману писателя «Скотный двор». К проекту привлекли 80 художников, было выполнено 300 тысяч цветных рисунков. Фильм продюсировался британской фирмой на деньги, источником которых через нескольких посредников было разведывательное ведомство США. Сценарий заказчикам в целом понравился, но вот финал пришлось переделывать. Дело в том, что у Оруэлла «покорные коммунистические свиньи» и «тупой жестокий фермер-капиталист» неотличимы друг от друга, сливаясь на фоне одной грязной лужи. Однако зрители увидели совсем другую развязку: остались только «красные свиньи». Автор к тому времени был уже в могиле и помешать «новоделу» не мог.

Анимационный фильм 1954 года «Скотный двор» финансировался ЦРУ.

Спустя несколько лет ЦРУ взялось за другую «антиутопию» Оруэлла - «1984-й». Это был уже художественный фильм. Но и тут без существенных правок не обошлось. Писатель в этой работе вовсе не обрушивался только на конкретные советские порядки, как почему-то считают у нас, а выступал против любого тоталитаризма, которого хватало и на Западе. Но в Лэнгли привычно превратили произведение в антикоммунистический памфлет. Было дано указание, чтобы фильм как можно шире представили в прокате. Кроме того, были заранее написаны передовицы для ведущих газет (!) и распространено большое количество скидочных купонов.

Мультик «Скотный двор», выпущенный под надзором ЦРУ в середине 1950-х, стал пародией на СССР, а в образе хряка Наполеона легко можно было прочесть намек на Сталина. Фото: Кадр из фильма

Свой труд Фрэнсис Стонор Сондерс завершает выводом, с которым трудно не согласиться. «За неисследованной ностальгией по «золотым дням» американской разведки» лежит намного более разрушительная правда: те самые люди, которые читали Данте, поступали в Йельский университет и получали достойное образование, - потом принимали на работу нацистов, манипулировали результатами выборов, люстрировали почту тысяч американских граждан, свергали правительства, поддерживали диктатуры... «Во имя чего?» - спросил один критик. «Не в интересах граждан, но в интересах империи», - был ему ответ.