Учимся покупать много, выгодно и с пользой

Мы все стараемся с умом тратить наши сбережения и время. Наверняка у каждого есть любимые проверенные магазины, куда забегаем ежедневно по дороге домой за какими-нибудь мелочами. Но по-серьезному закупаться продуктами питания и бытовой химией многие давно приноровились в крупных сетях, специализирующихся на оптовых продажах. Практика показывает: опт - это выгодно.

- В больших упаковках тот же самый качественный товар будет стоить дешевле. А если еще попадете на акцию и скидки, то экономия получится тем более существенной.

- Закупки большими партиями помогают придерживаться плана питания: чем реже бываете в магазинах, тем меньше искушений купить что-то не очень полезное для фигуры и здоровья.

- Наконец, сейчас август, и хозяйки стремятся как следует закупиться сезонными овощами и фруктами, чтобы законсервировать их на зиму, то есть им понадобится много сахара и всего остального.

Словом, у опта много плюсов. Значит, самое время отправиться за покупками. Например, в METRO. Торговые центры этой сети расположены на всей территории России, они работают допоздна, и здесь почти никогда не бывает очередей. Народ приезжает сюда, потому что, как правило, можно удачно воспользоваться какой-нибудь акцией или специальным предложением. Завсегдатаям нравится и действующая здесь программа купонов и бонусов, а также персональные скидки на часто приобретаемые товары. Для совершения покупок нужна карта клиента, она оформляется бесплатно в торговом центре, а теперь это можно сделать в мобильном приложении или на официальном сайте и не носить ее с собой.

И даже если вы не делаете солений и варений впрок, все равно имеет смысл время от времени предпринимать такие стратегические вылазки, чтобы дома всегда под рукой были часто используемые продукты, крупы, бакалейные товары, чистящие средства, туалетная бумага, батарейки – то, что может храниться достаточно долго. Такого рода собственные «провиантские склады» не только уберегут кошелек, но и ваши силы. Не придется слишком часто наведываться в магазин то за одним, то за другим. Главное – обращать внимание на ценники, которые сообщают об условиях и цене опта. В METRO желтые ценники означают самую выгодную цену на продукт. А с мая цены снижены на 12 000 товаров на постоянной основе. Между прочим, кое-что можно приобрести мелким оптом – от 3 или 6 штук, а это значит цена за единицу будет ниже. Например, йогурты, которые вы любите есть на завтрак. Много их не купишь – все же срок годности может ограничивать объем запасов, а несколько упаковок на всю семью на неделю – в самый раз. Однако прежде чем вы отправитесь в торговый центр, стоит заранее продумать несколько моментов.

- Составьте список того, что вам нужно купить, чтобы не хватать все подряд. Мы же едем с целью сэкономить, а не потратить больше, чем наметили.

- Составляя список, приоритет отдавайте наиболее «расходным» у вас товарам. Это могут быть крупы, сахар, чай, кофе, сладости, специи, мука, овощи, фрукты, средства гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок и т.д.

- Скоропортящиеся продукты, как бы заманчиво это ни выглядело, лучше в больших объемах не покупать, чтобы потом не выбросить. Это логично. Мясо – тоже, если у вас нет большой морозильной камеры.

- Важно ориентироваться в том, что сколько стоит в других местах. Тогда вы точно не переплатите. К счастью, есть такие программы как «гарантия низких цен» в том же METRO. Если вы найдете товар дешевле, с учетом условий акции, METRO вернет разницу в 10-кратном размере!