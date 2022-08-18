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Общество18 августа 2022 14:55

Нас ждали в Дубае: шесть курьеров хотели вывезти из России золотых слитков на 800 млн рублей

Для перевозки 45 мерных слитков распределили в три чемодана, но были задержаны во "Внуково"
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Курьеры разложили 45 золотых мерных слитков по чемоданам.

Курьеры разложили 45 золотых мерных слитков по чемоданам.

Контрабанду золотых слитков на 800 миллионов рублей пресекли таможенники в аэропорту "Внуково". Шесть курьеров родом из России и Армении разложили 45 золотых мерных слитков по чемоданам. Одни пытались вылететь в Ереван, другие - в Дубай. Но злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолет.

- Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 кг золота стоимостью около 800 млн рублей, - подтвердили в Федеральной таможенной службе.

Курьеры придумали довольно простую схему, поэтому она оказалась понятной таможенникам Внуково. Золото курьеры распределили в три чемодана граждан Армении. Они якобы должны были вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади.

- Лететь в Армению они решили не случайно. Дело в том, что страна входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а это означало, что контроль на таможне они смогут избежать, - объяснили в Федеральной таможенной службе.

Всего злоумышленники попытались незаконно вывезти из России 225 кг золота.

Всего злоумышленники попытались незаконно вывезти из России 225 кг золота.

Еще три курьера направлялись в Дубай. Они прошли под видом туристов с пустыми чемоданами. Когда все участники операции прошли таможенный и пограничный контроль, то они встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед тем как идти на посадку, они обменялись ручной кладью. Три курьера из России получили чемоданы с золотом, а участники операции из Армении - пустые чемоданы. Тут же они были и задержаны сотрудниками таможни.

- Нас ждали в Дубае. Мы только перевозчики, - сказали курьеры.

Курьеры не сразу сказали, что в чемоданах было золото с серийными номерами и пробами. Но быстро перестали уклоняться. На время расследования уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров по предварительному сговору курьеров с паспортами Армении заключили под стражу, а в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Возбуждено три уголовных дела. Ведется следствие, - рассказали в Федеральной таможенной службе.

Курьеров ждет серьезное наказание - лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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