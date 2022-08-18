Нас ждали в Дубае: шесть курьеров хотели вывезти из России золотых слитков на 800 млн рублей

Курьеры разложили 45 золотых мерных слитков по чемоданам.

Контрабанду золотых слитков на 800 миллионов рублей пресекли таможенники в аэропорту "Внуково". Шесть курьеров родом из России и Армении разложили 45 золотых мерных слитков по чемоданам. Одни пытались вылететь в Ереван, другие - в Дубай. Но злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолет.

- Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 кг золота стоимостью около 800 млн рублей, - подтвердили в Федеральной таможенной службе.

Курьеры придумали довольно простую схему, поэтому она оказалась понятной таможенникам Внуково. Золото курьеры распределили в три чемодана граждан Армении. Они якобы должны были вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади.

- Лететь в Армению они решили не случайно. Дело в том, что страна входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а это означало, что контроль на таможне они смогут избежать, - объяснили в Федеральной таможенной службе.

Всего злоумышленники попытались незаконно вывезти из России 225 кг золота.

Еще три курьера направлялись в Дубай. Они прошли под видом туристов с пустыми чемоданами. Когда все участники операции прошли таможенный и пограничный контроль, то они встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед тем как идти на посадку, они обменялись ручной кладью. Три курьера из России получили чемоданы с золотом, а участники операции из Армении - пустые чемоданы. Тут же они были и задержаны сотрудниками таможни.

- Нас ждали в Дубае. Мы только перевозчики, - сказали курьеры.

Курьеры не сразу сказали, что в чемоданах было золото с серийными номерами и пробами. Но быстро перестали уклоняться. На время расследования уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров по предварительному сговору курьеров с паспортами Армении заключили под стражу, а в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Возбуждено три уголовных дела. Ведется следствие, - рассказали в Федеральной таможенной службе.

Курьеров ждет серьезное наказание - лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.