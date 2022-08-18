Две трети россиян уверены, что семья в традиционном смысле в России вымирает

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В России стремительно растет число разводов, а вот число заключаемых браков, наоборот, снижается. Согласно статистике, в 2021 году распалось 70% от числа заключенных браков. И как оказалось, две трети россиян признают, что семья в традиционном смысле этого слова в нашей стране вымирает. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

59% опрошенных заявили, что, к несчастью, ценности у новых поколений действительно меняются, институт семьи перестает быть таким священным, а люди с легкостью женятся и разводятся по нескольку раз, даже если в браке успели появиться дети.

«Люди сейчас не умеют правильно выходить замуж и жениться, нужно выбирать человека с умом, чтобы сохранить семью», - говорит участник опроса.

«Такое сейчас общество: моральных устоев нет, идеологии нет», - сокрушается другой.

«Да, брать на себя ответственность боятся и не хотят. К сожалению, отцы и матери не прививают своим чадам ответственность за семью, так что растут избалованные эгоисты и потребители», - сердится третий.

А вот 4% отметили, что хотя традиционная семья в современном обществе и правда вымирает, но это даже хорошо. По мнению респондентов, это дает людям больше свободы и делает их счастливее.

«А какой смысл жить с человеком, которого не любишь? Сам мучаешься и других мучаешь», - разводит руками участник опроса.

При этом 32% россиян отказываются признать, что институт брака оказался под угрозой. Респонденты уверены, что ценность традиционной семьи в обществе сохраняется, просто сейчас люди дольше идут к созданию традиционной семьи, в которой готовы будут растить детишек и жить вместе до глубокой старости.

Оставшиеся 5% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.