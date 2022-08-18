Владимир Путин с главой Индонезии обсудил украинское зерно

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Индонезии Джоко Видодо. Фото: REUTERS

Президент Индонезии Джоко Видодо позвонил Владимиру Путину, чтобы узнать, как идет экспорт украинского зерна. В конце июня политик лично прилетал в Москву, чтобы договориться с нами о поставках еды.

Страна с населением в 275 млн человек сильно зависит от импорта пшеницы. Руководству нет дела до попыток Запада создать бойкот российского лидера, гораздо важнее прокормить своих людей. Результат: торговый оборот только в этом году вырос на 65%.

«Владимир Путин информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», - сообщили в Кремле.

Президенты обсудили и будущее совместных экономических проектов. Российский лидер вскользь упомянул их во время последней личной встречи. Главное — это создание зоны свободной торговли между Индонезией и ЕврАзЭС. Росатом готов участвовать в общих медицинских исследованиях. А РЖД может поучаствовать в мега-проекте переноса столицы Индонезии на остров Калимантан. Сейчас Джакарта уходит под воду из-за размыва почвы.

В конце политики затронули подготовку к саммиту «Группы двадцати» на Бали. Запад требовал запретить России участвовать, но председательствующая Индонезия заявила, что этого не допустит.