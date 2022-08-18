Волонтёры «Единой России» перекрасили в цвета российского флага стелу в парке имени Горького в Мелитополе

Запорожье хочет жить в составе России, потому что она даёт им веру в справедливость, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Пока наши парни на фронте выполняют реальную задачу по денацификации, мы с волонтёрами выполняем свой план по деколоризации. Совсем недавно стела в парке Горького была в цветах украинских - жёлто-голубых. Сегодня это наши цвета - российского триколора. Местные жители проходили мимо, приветствовали. Мирная жизнь здесь будет лучше, чем была. По уровню доходов, обеспеченности лекарствами, доступности здравоохранения, качеству образования. Освобождённые территории – это история, которая требует отказа от проникновения глубинной американской пропаганды», - сказал он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобождённые территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобождённых территориях работает 40 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтёры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию.

12 гуманитарных центров «Единой России» работает в ЛНР. В том числе, в Попасной, Старобельске и Золотом, Лисичанске и Сватово, Рубежном. 13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще несколько.

По принципу многофункционального также работает гуманитарный центр в Херсоне. Такой же появился в Купянске Харьковской области. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет. Ещё один центр работает в Изюме Харьковской области.