Владимиру Путину рассказали, на чем обожглись наши корабелы

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин с министрами обсудил развитие нашего судостроения. Как оказалось, из-за санкций больше всего пострадали верфи, выполнявшие заказы для рыболовов. А вот ледоколы, можно сказать, отделались легким испугом — атомщики в технологиях и производстве всегда старались быть максимально автономными.

- В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов, - признал российский лидер.

По его словам, причина в том, что «зарубежные партнеры не выполняют обязательства».

- Причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин, - добавил президент.

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что на санкциях «обожглись многие судовладельцы». Они сами заказывали на корабли иностранное оборудование. Даже, когда были наши аналоги. Сейчас верфям приходится на ходу менять проекты, искать аналоги, чтобы закончить стройку.

- Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно, - заявил на это Путин.

Правда, он признал, что заместить вообще все вряд ли получится. Но это и не нужно. Правительство готово будет доплачивать за строительство кораблей, если для доделки понадобится какое-то новое производство или освоение технологий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин с главой Индонезии обсудил украинское зерно

А еще предстоящий в ноябре саммит G20 (подробности)

Владимир Путин дал два совета, как в регионах бороться с пьянством

Президент обсудил проблемы Владимирской области с главой региона (подробности)