Первые фото со съемок шоу «Голос.60+», где Лариса Гузеева заменила Дмитрия Нагиева, а Игорь Корнелюк дебютировал судьей

Состав жюри нового сезона "Голос. 60+". Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Новый сезон проекта «Голос.60+» еще не успел выйти на Первом канале, но уже наделал много шума. Во-первых, зрителей ошарашила новость о том, что, казалось бы, несменяемого ведущего «Голоса» (всех версий) Дмитрия Нагиева на посту заменила Лариса Гузеева — его прежняя зазноба.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Во-вторых, неожиданностью стало появление в шоу композитора Игоря Корнелюка, который сторонится телепроектов и довольно нечасто появляется в экране.

Даже страшно подумать, что же будет дальше...

Совсем скоро проект пойдет в эфир, а пока KP.RU удалось раздобыть первые фото со съемочной площадки шоу, на кастинге которого мы побывали еще в июле.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Надо признать, что наставники — Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк — смотрятся довольно «сыгранно». В этом году в судейском ареопаге нет Льва Лещенко, а это значит, что «молодым» тренерам удастся вдоволь порезвиться.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

На съемках они ведут себя раскованно, шутят, охотно общаются друг с другом и участниками проекта.

Лариса Гузеева работает как на сцене, так и с гостями шоу — родственниками конкурсантов, которые поддерживают поющих в «аквариуме».

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

На сцене мы увидим пожилых артистов со всей России и СНГ, среди которых встречаются очень и очень взрослые, но невероятно витальные и бодрые.

В эфир Первого канала пятый сезон шоу «Голос» выйдет в сентябре.