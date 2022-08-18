Эрдоган рассказал о готовности Зеленского к переговорам

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский после переговоров во Львове. Фото: REUTERS

Завершились переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове. Президент Турции одним днем съездил на Украину, чтобы обсудить экспорт зерна и возможные мирные переговоры для завершения спецоперации.

Интересно, что Эрдоган на самолете долетел до Польши, а во Львов уже поехал на машине. Видимо, так безопаснее.

Сначала прошли двусторонние переговоры политиков из Анкары и Киева. Потом на трехсторонней встрече к ним присоединился Гутерриш. В конце обсуждения политики выступили перед прессой. И вот, что они заявили:

- Мы не хотим переживать новый Чернобыль. Турция поддерживает своих украинских друзей, с начала войны мы приняли в нашей стране почти 325 тысяч украинцев, - цитируют турецкие СМИ Эрдогана.

- Основной темой нашей трехсторонней встречи было то, чем может закончиться война. Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. На самом деле господин Зеленский и господин Гутерриш согласны в этом вопросе, - заявил президент Турции.

Зеленский в свою очередь сказал прессе, что приезд Эрдогана — это «сигнал поддержки могущественной страны».

- Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере обороны, - добавил он. Видимо, Анкара и дальше будет продавать Киеву свои ударные беспилотники.

Еще на встрече Украина и Турция договорились о восстановлении разрушенной инфраструктуры.

- Эти переговоры больше всего нужны самому Эрдогану, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Директор института политических исследований Сергей Марков. - Ведь он позиционирует себя, как лидера зерновой сделки, которая спасет человечество от голода. Очень грамотная позиция, кстати. Ведь Турция не присоединилась к антироссийским санкциям — она такая великая нейтральная держава. Между прочим, зарабатывает миллиарды на обходе санкций. Но Эрдогану нужно оправдаться перед США и Европой: смотрите, я помогаю решить проблему голода.

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