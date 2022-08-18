Школьники из России завоевали три золотых и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике

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Российские школьники завоевали победу в Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022). В конкурсе, который в 2022 году проводился в Индонезии, состязались 350 старшеклассников из 90 стран мира. Участники российской сборной завоевали три золотых и одну серебряную медаль. Золотыми медалистами стали Александр Бабин из Красноярска (он занял 9 место в мировом списке победителей), Всеволод Нагибин из Новосибирска (11 место) Данил Клищ из Челябинская (25 место). Серебро присудили москвичу Федору Ромашову (72 место).

Международная олимпиада проходила с 7 по 15 августа в индонезийском городе Джокьякарта. Российская сборная по информатике участвовала в ней в дистанционном формате на базе кампуса Московского физико-технического института (МФТИ). Четырех старшеклассников, представивших Россию на престижном международном конкурсе, выбрали в ноябре прошлого года из более чем 80 кандидатов.

Трое из участников национальной сборной являются выпускниками бесплатной образовательной программы для школьников 5-11 классов Тинькофф Поколение. Проект объединяет такие направления, как олимпиадная математика, машинное обучение, глубокое обучение, алгоритмы и структуры данных. В рамках этой программы Александр Бабин, Всеволод Нагибин и Федор Ромашов прошли продвинутый курс по алгоритмам и структурам данных.

Наставниками выпускников Тинькофф Поколения являются разработчики Тинькофф и молодые IT-специалисты – лучшие студенты МФТИ, НИУ ВШЭ, ведущих региональных вузов, а также победители и призеры ICPC (Международной студенческой командной олимпиады по программированию).

- Олимпиада IOI для школьников, увлеченных информатикой, - это как кубок Дэвиса для теннисистов или Чемпионат мира по футболу для футболистов, - комментирует итоги международного состязания руководитель по развитию HR-бренда и образовательных программ Тинькофф Екатерина Шестимерова.

- Победа в таких соревнованиях демонстрирует эффективность нашей образовательной программы, как части комплексной поддержки одаренных детей. Но это не просто регалии, это академический трамплин, который позволяет школьникам выбрать любой вуз для учебы или получить стажировку в крупнейших IT-компаниях.

Программа Тинькофф Поколение работает с 2018 года. Ее главная цель – помогать одаренным школьникам добиваться лучших результатов в изучении предметов, необходимых для будущих IT-специалистов.

- Ежегодно мы инвестируем более 120 миллионов рублей в образовательные программы, которые помогают талантливым ребятам со всей страны реализовать свой потенциал, - рассказала Екатерина Шестимерова.

- Такие программы повышают качество образования в целом и являются нашим вкладом в технологический сектор страны.

С момента старта программы проекта в ней приняли участие более 4,5 тысяч школьников. Выпускники традиционно занимают призовые места в российских соревнованиях: в 2022 году на всероссийской олимпиаде по информатике и программированию для школьников они завоевали 90% наград. А на всероссийской олимпиаде по математике доля выпускников Тинькофф Поколения составила 12% от общего числа победителей и призеров.