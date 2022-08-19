Вопрос дня: А вы как спасаетесь от смога? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ДЕМИН, президент Российской ассоциации общественного здоровья:

- Мы вот все уже забыли про маски, а они сейчас как раз нужны. Просто обязательны. Лучше даже респиратор с высокой степенью защиты.

Михаил ЗАМАРИН, общественный уполномоченный по вопросам экологии Москвы:

- Я стараюсь реже бывать на улице, окна лучше не открывать. Пользоваться кондиционером и увлажнителем воздуха.

Андрей РЯБОВ, врач-кардиолог:

- Я бы хотел махнуть на юга и дышать можжевельниками. Так бы и спасался, но если такой возможности нет (как у меня), то рекомендую следить за давлением минимум 2 раза в день и пить воду - минимум по 2 литра в день.

Евгения ФЕДОСЕЕВА, тренер по йоге:

- Я на ближайшие несколько дней отменила групповые занятия. Врачи рекомендуют минимизировать физические нагрузки в период смога, поэтому мы ограничимся спортивным лежанием на диване. Лучше поберечь здоровье дома.

Владимир МИХАЛЕВИЧ, спасатель отряда Центроспас МЧС России:

- Сидеть дома целыми днями с закрытыми окнами необязательно. Главное - закрывать их на ночь и в утренние часы (самая высокая концентрация вредных веществ в воздухе). Еще всем советую завешивать окна мокрой марлей, максимально ограничить курение, не пить спиртное и проводить влажную уборку.

Наталья ГОРБУНОВА, диспетчер ЖЭК Юго-Западного района Москвы:

- У нас пока заявок и жалоб от жителей не поступало, так что мы работаем в обычном режиме и никак особенно не спасаемся. В пятницу МЧС разворачивает у нас в районе учебно-консультационный пункт. Вот они и научат нас, что делать.

Юрий МАЛИСТОВ, музыкант, ВИА «Гармония», рок-группа «Мозаика»:

- Я спасаюсь зеленым чаем, сижу дома с закрытыми окнами и много читаю. Чтение вообще отвлекает от внешних воздействий.

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