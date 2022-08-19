«Моя любимая истеричка»

Истеричная женщина - это театральная особа и кокетка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Выходные в семье Светы и Олега Пироговых были омрачены скандалом. Хорошим таким: с хлопаньем дверьми, швырянием на пол вилок, криками «эспешал фо соседи» и обидными обзывательствами. Света супругу припомнила все. Что было и чего не было. Олег как мог урезонивал жену и один раз даже больно схватил за руку, когда та целилась отвесить ему театральную пощечину, как это делают актрисы в ее любимых сериалах про любовь. На руке остался синяк. Слава богу, 13-летний сын Пироговых отдыхал в это время в лагере, и сцена из двух актов без перерыва на антракт разыгралась без зрителей.

Много шума из ничего

Когда буря прошла и чета на кухне пила чай с шоколадными пряниками, никто и никогда, глядя на Свету с Олегом со стороны, не подумал бы, что еще недавно дело пахло разводом. Не настоящим, конечно, а гипотетическим. Во время ссор Светлана обязательно бросала мужу в лицо: «не нравится, собирай манатки и вали», и тот никогда не принимал ее слова близко к сердцу. Потому что знал: обуреваемая эмоциями, Света могла и не такое ляпнуть. Ну а классика про «испорченные лучшие годы», «ты меня не любишь» и «мне, кроме тебя, не на кого положиться» - это вообще ее обязательная программа. Как и горючие слезы со всхлипыванием под занавес. Заплаканная жена, обнимающая в такие моменты плюшевого мишку, бывала такой трогательной и милой, что Олег в ста процентах случаев подходил ее пожалеть. Совершенно искренне, кстати. К концу конфликтов он обычно уже забывал, из-за чего начался сыр-бор. А тот всегда начинался из-за какой-нибудь мелочи. Из-за того, что Олег сделал что-то «не так». Не так посмотрел, не то сказал, неправильно отреагировал, не оценил должным образом. Другие бы и внимания не обратили, но Света - не всегда, конечно же, но время от времени - вспыхивала как спичка, слово за слово втягивая в скандал в целом невозмутимого, но не железного супруга. Когда все заканчивалось, семья жила душа в душу, на зависть окружающим. На самом деле Света и Олег искренне любили друг друга. Она не представляла себе жизни без него, а он без нее. Но только не во время драматических ссор.

- Все-таки не зря твой первый муж говорил, что ты истеричка, - предъявил как-то Олег жене после одной из них, когда наступило время «разбора полетов».

«Я? Истеричка?» - обиделась тогда Света, посчитав Олега противным предателем, дескать, «и он туда же». И переживала ровно до тех пор, пока не прочитала на одном модном психологическом сайте экспертную статью о том, что истеричность, оказывается, самое женское качество, которое мужчин так и манит.

Три волшебных качества

- Это действительно так, - подтверждает семейный психолог Марина Демидова. - Истеричная женщина - это театральная особа и кокетка. Ее кокетливость проявляется во всем - взгляде, походке, жестах. У женщин с истерическим психотипом обычно много поклонников. Такие женщины «окутывают» и «обволакивают» мужчину. Женщина-истеричка - это, как правило, творческая, чувствительная натура. Ее внутренние качества затрагивают глубинное мужское, поэтому сильному полу так сложно бывает удержаться от отношений с истеричками.

Первое из этих волшебных внутренних качеств - эмоциональность. Большинство мужчин яркие «вспышки», которыми брызжет во все стороны истеричная дама, так и завораживают. То она заливисто смеется, то плачет, как милая маленькая девочка, то «на разрыв аорты» рассказывает о какой-нибудь вопиющей несправедливости, то набрасывается со щекоткой, зазывая поиграть, то дует губки. Даже самому бездушному мужчине трудно устоять перед таким «набором». И, если приходится выбирать между спокойной «ровной» женщиной и таким вот «фонтаном эмоций», многие отдают сердце «фонтанам». Хотя потом часто жалеют об этом.

- Истеричные женщины выражают свои эмоции ярко и на полную катушку, они непредсказуемы и открыты, - поясняет психолог Демидова. - Этого многим мужчинам, особенно сдержанным, прагматичным, не хватает. А такие женщины помогают им выплеснуть чувства, питают энергией.

Вторая особенность истерички - ее беззащитность. Она не претендует на роль сильной самостоятельной Дуси-агрегата, наоборот, не стесняется показать свою слабость. Мужчины так устроены, что в большинстве своем обожают помогать. Тогда они чувствуют себя супергероями, защитниками слабых и «решателями проблем». Кто на мамонта? Я! Кто на бизона? Я! Кто на саблезубого тигра? Я! Такое сильный пол любит. А истеричные дамы со всей своей открытостью и букетом эмоций кажутся им катастрофически беззащитными. Ну такие уси-пусечки!

И немного игривости

- А еще истеричные женщины игривы и спонтанны, - подытоживает психолог список. - С ними не соскучишься. Реакции их быстры, настроение может меняться по сто раз на дню. Они как будто все время готовы поиграть и порезвиться. Все это пробуждает в мужчине природные инстинкты, его животную силу. Принято считать, что истерички в современном обществе получают лучших мужчин. Так ли это, не знаю, но то, что именно таких дам предпочитают бизнесмены, прагматики и трудоголики, это точно.